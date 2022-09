Stockach vor 4 Stunden

Der Apfeltag ist Geschichte: Der verkaufsoffene Sonntag am Wochenende steht im Zeichen von Miró

Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es in Stockach am 25. September einen verkaufsoffenen Sonntag – organisiert von der Stadt statt vom Verein Handel, Handwerk und Gewerbe. Ein zweiter Termin steht bereits fest.