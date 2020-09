Schon vor rund dreieinhalb Jahren war Maximilian Roth ein aufgeweckter Junge. Damals informierte Katharina Augenstein, Lehrerin für geistig Behinderte, gemeinsam mit ihm die Zehntklässler des Schulverbunds Nellenburg über die Inklusionsklassen an der Schule.

Inzwischen ist Maximilian, der das Down-Syndrom hat, 14 Jahre alt und kommt nach den Sommerferien in die achte Klasse der Werkrealschule. Bei einem Literaturwettbewerb hat er jetzt einen Preis gewonnen.

Eigene Lehrerin für vier Schüler

Seine Lehrerin Elisabeth Stoffel, Sonderpädagogin an der Haldenwangschule, erzählt vom Schulalltag der vier Schüler, für die sie 20 Stunden an den Schulverbund Nellenburg abgeordnet ist. Sie sei mit Klassenlehrer Ulrich Wolf gemeinsam in der Klasse, wobei sie speziell für die Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot zuständig sei.

„In Absprache mit den Fachlehrern überlegen wir, wo die vier Schüler in der Großklasse mit unterrichtet werden. Das geht beispielsweise in Biologie, Technik, Sport, Religion, Bildende Kunst, Musik und auch in Konfliktkultur, der Klassenlehrerstunde.“ Während des Unterrichts in Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik und Chemie seien die vier Schüler mit ihr in einem eigenen Klassenzimmer.

Wettbewerb des Vereins „Die Wortfinder“

Sie machen viel Deutsch-Unterricht, eine Doppelstunde wöchentlich mit Texten, die die Schüler selbst verfassen. Elisabeth Stoffel sagte: „Ich nenne das die Geschichtenwerkstatt. Die Kinder beginnen zu schreiben, entweder einzeln oder als Gemeinschaftsarbeit.“

Sie habe vorgeschlagen, dass ihre Schüler am Literaturwettbewerb des Wortfinder-Vereins Bielefeld teilnehmen. Diesen gebe es jährlich bundesweit, er richte sich an alle Menschen mit geistiger Behinderung, die schreiben möchten. Der Wettbewerb fand während des Online-Unterrichts statt. Als Thema war dieses Jahr „Licht und Schatten, Hell und Dunkel, Tag und Nacht“ vorgegeben.

Texte erscheinen in Kalender

Zwei ihrer vier Schützlinge hätten Lust gehabt, mitzumachen. „Maximilian hat mir seine Geschichte diktiert. Ich habe nachgefragt, damit er mir manches genauer erzählt“, sagte sie. Das Schreiben eigener Geschichten decke ein breites Themenfeld im Fach Deutsch ab. Man lerne dabei etwas über Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung.

Eine Fachjury bewertete die Zusendungen und suchte die Preisträger aus. Die Siegertexte werden in einem Kalender für 2021 mit dem Titel 'Mein Schatten springt vor Freude' erscheinen. Maximilians Mutter Elfriede Grünwied freut sich sehr, dass ihr Sohn unter den Siegern ist. „Er fragt die ganze Zeit, wann er den Pokal bekommt“, erzählte sie lachend.

„Erfolg ist ganz wichtig“

An einen Pokal denke der 14-Jährige wohl, weil er als FC Bayern Fan gesehen habe, wie das Team feierte. Zwar findet aufgrund der Corona-Pandemie keine feierliche Ehrung statt, dennoch sei ein solcher Wettbewerb für Menschen mit Handicap eine ganz besondere Form der Wertschätzung, weil sie ihre eigene Leistung aus anderer Sichtweise und nicht nur defizitär erleben.

„Der Erfolg ist ganz wichtig für sie und macht sie stolz. Es ist schön, wenn Kinder sich so beweisen können und gut, wenn dieser Literaturwettbewerb noch bekannter wird“, so Elfriede Grünwied. Dann könnten sich auch andere Menschen bewerben, die davon bisher noch nichts wussten.

Aladdin, Blitze und Stromleitungen

In Maximilians Text geht es unter anderem um Aladdin. Dessen Geschichte hatte er mal gelesen, und er war auch an Fasnacht als Aladdin unterwegs. Und aus dem Märchen Rapunzel hat er die Themen Hochzeit und Turm übernommen.

Ein Schulkollege, der immer Stromleitungen anschaue, habe ihn außerdem auf die Idee gebracht, die Elemente Blitz und Stromleitung einzubauen, verriet der 14-Jährige. Maximilian strahlte, als er über seine Schule sprach. Da gefalle ihm alles. „Sport und Musik finde ich toll und alle Leute sind sehr nett.“

Auch Elisabeth Stoffel lobte: „Die Inklusion ist am Schulverbund Nellenburg sehr gut vertreten. Das ist Chefsache in unserer Schule, ein Thema, für das sich die Schulleiterin Beate Clot unglaublich einsetzt.“ Es gebe hervorragende Bedingungen an der Schule. Dazu zählten auch feste Gesprächstermine, an denen sie sich mit der Schulleiterin austausche.

Noch zwei Jahre am Schulverbund

Zwei Jahre lang wird Maximilian noch inklusiv am Schulverbund beschult. Er ist danach aber weiter schulpflichtig und hat Anspruch auf insgesamt zwölf Jahre Beschulung. Dafür wird er anschließend in einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) weiterlernen.

Im Landkreis Konstanz sind das die Regenbogen-Schule in Konstanz und die Haldenwang-Schule in Singen. Für Maximilian, der im Landkreis Sigmaringen wohnt, käme das SBBZ in Sigmaringen oder ein SBBZ in privater Trägerschaft in Frage, beispielsweise die Heimsonderschule der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach.

