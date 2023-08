Die Gruppe war klein, aber ist für ein sehr großes Thema unterwegs: Depressionen. Eine fünfköpfige Etappen-Gruppe der Mut-Tour kam am Dienstag auf zwei Tandems nach Stockach und beantwortete in der Hauptstraße am Abgang zur Kirchhalde die Fragen von Interessierten. Die Erfahrungen dabei sind positiv, wie eine der Teilnehmerinnen berichtet: „Wir sind immer auf offene Ohren gestoßen“, sagt Kim Fischer. Denn wer nicht selbst betroffen sei, kenne oft jemanden oder habe jemanden in der Familie.

Menschen mit und ohne Depressionen fahren sechs Tage lang jeden Tag rund 55 Kilometer, ehe ein anderes Team die nächste Etappe übernimmt. Die Tour durch ganz Deutschland dauert noch bis zum 4. September – 3800 Kilometer für die mentale Gesundheit. Ziel ist ein offener Umgang mit dem Thema Depression, wie die Internetseite zur Tour erklärt. „Jeden Sommer bewegen sich hunderte Menschen durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen und unsere Botschaft ins Land zu tragen: Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar.“

Die Mut-Tour kam durch Stockach. | Bild: Löffler, Ramona

Offener Umgang mit Volkskrankheit

Kim Fischer aus Freiburg ist dieses Jahr neu bei der Mut-Tour dabei, aber bereits andere Etappen mitgefahren. Sie leidet unter Depressionen und spricht offen darüber. Die Freiburgerin erzählt, dass der Gruppe sehr viel Gastfreundschaft begegne: Sie und ihre Mitfahrer suchen jeden Abend einen Schlafplatz, wo sie zelten können. Das habe immer sehr gut und schnell geklappt.

Ihr und ihren Kollegen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Depressionen behandelbar sind. Dabei gebe es auch viel mehr als nur die Gesprächstherapie. Sie selbst mache eine von der Ergotherapie angeleitete Gartentherapie. Das sei ein Baustein für ihre gesamte Gesundheit.

Wie die Symptome von Depressionen aussehen

Was sind eigentlich Depressionen und wie erkennt man sie? Laut dem Bundesgesundheitsministerium gehören depressive Störungen zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Frauen seien häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen öfter als junge. Die Ursachen seien komplex und könnten genetische, biologische und umweltbedingte Faktoren umfassen.

„Viele Betroffene klagen anfangs über allgemeinen Leistungsabfall und diffuse körperliche Beschwerden, über Appetitverlust und Schlafstörungen. Hinzu treten Freude- und Interessenverlust, allgemeine Lustlosigkeit und Entscheidungsunfähigkeit“, so die Erklärung auf der Internetseite des Ministeriums. „Manche beklagen eher Gefühle von Gleichgültigkeit als eine besondere Traurigkeit, einige fühlen sich auch innerlich unruhig und getrieben und leiden unter Ängsten. Es ist wichtig zu beachten, dass Depressionen individuell variieren können und das nicht alle Symptome oder Ausprägungen auf jede Person zutreffen.“

„Ratschläge sind manchmal wie Schläge“

Kim Fischer erzählt, sie habe über eine Selbsthilfegruppe Freunde gefunden, mit denen sie sich austauschen könne. In solchen Selbsthilfegruppen werde auch über mehr als nur die reine Krankheit gesprochen. Insgesamt sei es sehr heilsam und bereichernd. Man müsse nur manchmal Grenzen setzen, wenn man mit Triggern konfrontiert werden, die etwas in einem auslösen. Man müsse die Balance finden.

Aus Erfahrung weiß sie jedoch auch, wie schwierig das sein kann. Ratschläge seien für einen Depressiven manchmal wie Schläge, sagt Kim Fischer. Manche Familienmitglieder und Kollegen im Beruf wüssten, dass sie an Depressionen leide. „Es ist immer ein Prozess, wie man damit rausgehen möchte und wie tolerant das Umfeld ist.“

Hilfsangebote In Stockach gibt es eine Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen und Angehörige. Diese ist unter der Handynummer 0151 11733680 erreichbar. Eine bundesweite Anlaufstelle ist das Info-Telefon Depression, das unter 0800 3344533 zu erreichen ist oder auch im Internet . Zudem gibt es einen Überblick über Hilfsangebote auf der Internetseite Mut-Atlas Dauer und Etappen der Mut-Tour Die Mut-Tour gibt es seit elf Jahren. Sie führt vom 25. Mai bis zum 4. September durch ganz Deutschland und hat verschiedene Etappen, auf denen verschiedene Teams nacheinander auf drei Tandems unterwegs sind. Außerdem gibt es zwei Abschnitte, bei denen Wandern mit Pferden ansteht. Die Teilnehmer kommen aus der gesamten Bundesrepublik und die Gruppen mischen sich immer aus erfahrenen und neuen Teilnehmern sowie Menschen mit und ohne Depressionen. Jeder, der selbst mitfahren möchte, kann sich über die Internetseite melden. Die Gruppen haben Zelte dabei, legen täglich etwa 55 Kilometer zurück und campen, ehe es am nächsten Tag weitergeht. Infos zur Tour und eine interaktive Karte, um den Weg zu verfolgen, gibt es auf der Internetseite

Auch Menschen ohne Depressionen radeln mit

Auch während der Mut-Tour gibt es in den verschiedenen Gemeinden und Städten viele Gespräche. Falls es jemandem zu viel werde, könne er sich zurückziehen, erklärt Sonja Rückl. Die Erlebnispädagogin aus Regensburg hat selbst keine Depressionen und ist aus Interesse an Bewegung in der Natur auf die Mut-Tour aufmerksam geworden. Sie finde die Teilnahme sehr bereichernd. Man könne gemeinsam etwas erleben und sich aufeinander verlassen.

Kim Fischer ergänzt, die Interessierten würden oft auch eigene Geschichten in die Gespräche einbringen. So entstehe ein angenehmer Austausch.

An den Fahrrädern sind Hinweise auf Depressionen und dem Umgang damit. | Bild: Löffler, Ramona

„Man wächst an der Herausforderung“

Und wie ist die Teilnahme an der Tour? Es sei eine psychische und psychische Herausforderung, sagt Kim Fischer. Man sei den ganzen Tag auf den Beinen und spreche sich ab, wenn jemand mal eine Pause brauche. „Aber es ist toll, wenn man abends im Zelt liegt und daran denkt, was man am Tag alles geschafft hat. Man wächst an der Herausforderung“, erzählt die Freiburgerin. Sie selbst habe vor der Tour-Etappe Respekt gehabt, weil es doch einige Steigungen auf der Route gebe. Ob Kim Fischer nächstes Jahr wieder mitfährt, weiß sie bisher noch nicht.

Doch die Tour soll es weiter geben, inklusive Smileys. Denn die Teilnehmer haben große lachende Gesichter dabei. Damit wollen sie die Betroffenen repräsentieren, die sich nicht erlauben können aufgrund beruflicher Benachteiligung oder Mobbing, ihre Depression öffentlich zu machen.