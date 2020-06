Hugo Lehmann kann es nicht lassen: „Ich muss etwas bewegen“, sagt der 77-jährige stadtbekannte Stockacher. Bewegt hat er schon einiges, zum Beispiel als Gründer der Firma Lefo Formenbau, als Vorsitzender des Stockacher Musikvereins oder als Hotel-Unternehmer in Südspanien. In diesem Jahr bezieht sich sein Satz auf den Parkverein, dessen Vorsitzender er ist.

Dieser Verein sorgt gemeinsam mit der Stadt Stockach dafür, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge für eine gewisse Zeit auf Parkplätzen in der Innenstadt und im Parkhaus am Hägerweg kostenlos abstellen können. Und das mit einem ziemlich einmaligen System: Die Mitglieder des Vereins finanzieren mit ihren Beiträgen einen Teil der Parkgebühren, die man sonst über Parktickets am Automat eintreiben müsste. Doch der Verein hat derzeit ein Problem: Es fehlt an Mitgliedern. Damit ist das ganze System gefährdet.

Denn statt der eigentlich vorgesehenen 13.200 Euro im Jahr, die der Verein für seinen Anteil an der kostenlosen Parkzeit zahlen müsste, steuere man in diesem Jahr nur 10.000 Euro bei, sagt Lehmann. Das Geld des Vereins fließe an die Stadtwerke, die das Parkhaus betreiben und die Parkautomaten betreuen. Der Anteil für die Parkplätze an den Straßen, die im Eigentum der Stadt sind, werde zwischen Stadtwerken und Stadt verrechnet, erklärt Lehmann.

Bei der Gründung des Vereins im Jahr 1998 seien 30.000 D-Mark vereinbart worden. Damals wurden mehrere Stockwerke im Parkhaus angemietet, damit Autofahrer dort eine gewisse Zeit kostenlos parken konnten. Der Rest der Parkplätze in der Innenstadt wurde damals noch nicht bewirtschaftet.

80.000 Autos fahren pro Jahr ins Parkhaus am Hägerweg

Die Stadtwerke würden derzeit den Fehlbetrag ausgleichen, den der Verein nicht leisten könne, sagt Lehmann. Immerhin mehr als 80.000 Fahrzeuge würden pro Jahr ins Parkhaus einfahren, schiebt er hinterher. Dem Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fürst dankt der Vereinsvorsitzende dafür, dass der kommunale Versorger sich so großzügig zeige. Auch die Stockacher Stadtverwaltung sei sehr flexibel, betont er.

Doch es geht Lehmann nicht nur darum, die fehlenden 3000 Euro wieder auszugleichen. Der Verein will seine Aktivitäten auch erweitern, zum Beispiel auf das Parkdeck am Krankenhaus, das derzeit gebaut wird. Der Rückgang bei der Leistungsfähigkeit des Vereins lässt ihm daher keine Ruhe. Im November hat er den Vorsitz übernommen. Schon damals machte er darauf aufmerksam, dass es Gewerbetreibende in Stockach gebe, die wegen ein paar Euro Beitrag nicht Mitglied im Parkverein werden. Das könne doch nicht sein, sagte er damals. Dazu hat Lehmann noch eine Zahl parat: Etwa die Hälfte der Vereinsmitglieder seien Privatleute, die das kostenlose Parken in Stockach maßgeblich mit finanzieren würden.

Internetseite soll moderner werden

Dazu hat Lehmann eine klare Haltung: „Wenn es nach mir ginge, sollte jeder Unternehmer, der auf Publikumsverkehr angewiesen ist, beim Verein dabei sein.“ Der Anteil der Geschäftsleute müsste eigentlich deutlich über 50 Prozent liegen. Keinen Beitrag zu leisten, sei in seinen Augen eine Ausnutzung, sagt Lehmann: „Diese fehlende Solidarität ist einfach nicht in Ordnung.“ Doch es gebe einige Gewerbetreibende in der Innenstadt, die diese Argumentation nicht gelten lassen würden, berichtet er. Und er appelliert, nicht zu vieles als selbstverständlich zu betrachten – kostenloses Parken zum Beispiel.

Bei der Mission Mitgliederfindung soll auch eine Modernisierung des Außenauftritts helfen. So will Lehmann die Internetseite des Vereins moderner gestalten lassen. Formulare sollen dann online dort zu finden sein – auch der Aufnahmeantrag für neue Mitglieder.