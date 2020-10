Ein großes Lob für den Förderverein der Grundschule Winterspüren gab es an dessen Hauptversammlung: „Ich bin beeindruckt, was dieser kleine Verein mit seinen wenigen Mitgliedern so alles auf die Beine stellt und für unsere Schule im Ort plant, gemeinsam mit den Lehrerinnen, die auch außerhalb des Regelunterrichts besonderes Engagement für die Schule und die Kinder zeigen“, hieß es von Jürgen Kragler, Ortschaftsrat in Winterspüren, der die Versammlung leitete. Eine weitere gute Nachricht gab es von Kassier Ingo Gitschier, der mitteilte, der Verein habe aktuell 42 Mitglieder und die Kasse ein gutes Polster.

Vereinsleben wegen Corona „etwas dürftig“

Nicht ganz so positiv fiel der Bericht von Renate Knodel, die als Vorsitzende bestätigt wurde, über das bisherige Jahr 2020 aus. Die Zeit sei die coronabedingt – zumindest was das Vereinsleben angeht – „etwas dürftig“ gewesen. Regelmäßige Ereignisse wie das Sommerfest, die Dorfweihnacht und die Weihnachtsfeier hatten im vergangenen Jahr noch stattgefunden und für viel Freude bei allen Beteiligten und Besuchern gesorgt.

In diesem Jahr jedoch fiel das Sommerfest aus und ob es eine Weihnachtsfeier oder eine Dorfweihnacht geben wird – und wenn ja, in welcher Form – ist derzeit noch unklar. Bei Einschulungen und Elternabenden sei der Förderverein mit von der Partie gewesen, jedoch fand alles, was der Verein sonst unterstütze, was mit Kultur, Sport, Bewegung und Natur zu tun hat, in diesem Jahr nicht statt, was sehr schade sei. Das „gute Polster“ in der Kasse würde wohl im kommenden Jahr nötig sein, da es in diesem Jahr wegen fehlender Feste und Ereignisse, abgesehen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen, keinerlei Einnahmen gegeben hätte.

Neuer Vorstand Renate Knodel wurde in der Hauptversammlung als Vorsitzende bestätigt, ihr Stellvertreter ist Jens Petersen. Die Position des Schriftführers übernimmt Tilo Zimmerer. Ingo Gitschier bleibt Kassier, Herbert Rebstein wird mit Markus Gebert die Kasse prüfen. Beisitzer sind die kommissarische Schulleiterin Bernadette Immler sowie Jutta Knittel.

Wunsch nach Ersatzmasken und Apfelsaft für Kinder

In der Sitzung kam der Wunsch nach Ersatzmasken für Kinder auf. Diese könnten in der Schule gelagert werden, falls ein Kind seine Maske vergisst. Es wird geklärt, ob es Einweg-Masken in kleiner Größe für die Kinder zu kaufen gibt. Auch wurde vorgeschlagen, abwaschbare Schaumstoff-Sitzkissen für den Draußen-Unterricht im kommenden Jahr ab April oder Mai anzuschaffen.

Zu einem Spontanentschluss kam man bezüglich der beiden Apfelbäume, die auf dem Schulgelände stehen. Die Kinder sammeln in den Hofpausen die heruntergefallenen Äpfel. Es dürften laut Schätzung etwa 300 Kilogramm Äpfel sein, die dann von Ortschaftsrat Rainer Meier mit dem Hänger geholt und zum Saftpressen gebracht werden. So könne dann jedes Kind ein Tetrapack mit Apfelsaft erhalten.