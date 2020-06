Da es dieses Jahr kein Pfarrfest geben wird, hat sich die katholische Seelsorgeeinheit etwas ausgedacht, um vom Glauben zu erzählen und verschiedene Stimmen und Menschen zu hören: Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind eingeladen ein, sich beim Projekt „Vom Glauben erzählen“ zu beteiligen.

Worum es dabei geht

Die Einladung beschreibt das Projekt so: „Erzähl einfach, was dir wichtig ist im Glauben welche Worte, Sätze und Gedanken der Bibel dich im Leben tragen, welche Erfahrungen für Deinen Glauben wichtig sind. Der Beitrag darf kurz, mittellang oder lang sein.“ Jeder könne sich auf ganz verschiedene Weise beteiligen, zum Beispiel Gedanken auf ein Aufnahmegerät wie das Handy sprechen und an Gemeindereferent Christian Bär schicken.

Von Mittwoch, 1. Juli, bis Freitag, 3. Juli, sei es auch möglich, in die Kirche zu kommen, um die Gedanken dort aufzunehmen. Es sei auch möglich, bis zum 13. Juli einen Termin mit Christian Bär auszumachen. Wer möchte, könne alternativ auch seine Gedanken aufschreiben und in den Briefkasten einwerfen. dann werde ein Sprecher die Gedanken für den Schreiber sprechen.

Hörcollage und Hörstation

„Aus all den Rückmeldungen wird eine Hörcollage entstehen“, so Christian Bär in der Einladung. Sobald sich mindestens 20 Menschen melden, werde daraus eine Hörstation in der Kirche entstehen wie nach der Firmung mit Stimmen der Jugendlichen. Eventuell gebe es auch eine Hörcollage für eine CD. Wer etwas einsendet, könne dazu schreiben, ob er dies für alles oder einen bestimmten Teil, wie die Hörstation oder die Collage, abgibt. Wer sich beteiligt, bekomme ein Exemplar der Hörcollage aus der Kirche.

Wer Fragen hat, kann mit Christian Bär Kontakt aufnehmen. Das Projekt läuft erst einmal bis zum 13. Juli. „So wird vielleicht ein Hörbild unserer Pfarrei entstehen und wir können voneinander hören, welche was andere Menschen der Pfarrei im Glauben trägt, welche Erfahrungen für sie wichtig sind und welche Bibelstellen ihnen im Leben helfen“, fasst er zusammen.

Infos zum Projekt:

http://www.kath-stockach.de