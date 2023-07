Ungefähr ein Meter breit und dreißig Meter lang war laut Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz eine Dieselspur, die ein unbekanntes Fahrzeug am Dienstagabend in der Alois-Sartory-Straße in Hoppetenzell hinterlassen hat.

Wie es zu dem Dieselverlust an dem Fahrzeug kam und wer der Verursacher ist, darauf hat Polizeisprecherin Nicole Minge auf Nachfrage des SÜDKURIER keine Antwort. Ein Zeuge habe die Polizei am Dienstagabend über die Kraftsoffspur informiert. „Der Anruf kam aber wohl erst rund eine Stunde nach dem sich der Vorfall ereignet hat“, berichtet Minge. Ihre Kollegen seien daraufhin vor Ort gewesen um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Keine Gefahr für die Umwelt

Sie riefen dann gegen 19.40 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr habe man beim Eintreffen im Bereich der Alois-Sartory-Straße und im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich Sankt-Georg-Weg die gemeldete rund 30 Meter lange Dieselspur vorfinden können. „Diese wurde mit Ölbindemittel abgestreut und das kontaminierte Bindemittel im Anschluss wieder aufgenommen“, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Nicole Minge geht davon aus, dass durch den ausgetretenen Diesel keine Gefährdung für die Umwelt bestanden habe.