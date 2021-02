Auch nach einem Jahr ist ein Ende der Corona-Pandemie nicht abzusehen: Niemand kann sagen, wann Lockerungen möglich sein werden und Veranstaltungen jeglicher Art wieder stattfinden dürfen. Umso schwieriger war es für Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums Stockach, und ihre beiden FÖJ-Kräfte Teresa Schell und Stefan Käthner, das Jahresprogramm für 2021 zusammenzustellen.

Besonders beliebte Veranstaltungen Beim letzten Mal war das Angebot „Upcycling – vom Tetrapak zur Tragetasche“ sehr schnell ausgebucht. Diesmal ist der Termin am 23. April geplant. „Bienenwachs statt Plastik“ war der Renner 2020. Es wurden sogar zwei Kurse angeboten und selbst so konnten nicht alle Interessenten berücksichtigt werden. Am 26. November werden wieder Wachstücher zum Verpacken hergestellt. Die Bootstour auf dem Überlinger See, die 2020 ausfiel, soll am 29. Juli stattfinden. Auch die Energievorträge in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Kreis Konstanz und der Verbraucherzentrale erfuhren vor Corona große Resonanz. Da sie drinnen stattfinden müssen, können aktuell mit Anmeldung nur wenige Personen teilnehmen.

Aber sie haben es geschafft: Herausgekommen ist ein fast 50 Seiten starkes Heft, das wie in den Vorjahren viele interessante Veranstaltungen enthält. Es liegt im Umweltzentrum Stockach, bei Bücher am Markt und in der Touristinfo aus. Unter www.uz-stockach.de kann man den aktuellen Stand der Planungen einsehen und erfahren, ob Präsenzveranstaltungen vielleicht kurzfristig doch als Webinare angeboten werden.

Bei der Vorstellung erzählt Sabrina Molkenthin, dass sie in Absprache mit dem Vorstand entschieden hätten, die Termine nicht nur online, sondern wie gewohnt in einem Heft anzubieten. „Wir wollen das Jahr hoffnungsfroh und zuversichtlich angehen.“ Viele gewohnte Veranstaltungen seien allerdings aus dem ersten Quartal nach hinten verschoben worden, einige müssten ausfallen.

Auftakt zur Amphibienhilfe am 10. Februar

Für manche Termine wurden andere Formate gewählt. So findet der Auftakt zur Amphibienhilfsaktion am 10. Februar als Video-Meeting statt. Sabrina Molkenthin sagt: „Wir erbitten Anmeldungen, damit wir sehen, wie groß das Interesse ist.“ Die Teilnehmer erhalten dann einen Link. Ihre zwei jugendlichen Helfer und sie müssen deutlich mehr vorbereiten als bei einer persönlichen Begegnung.

Sie erzählen: „Wir wollen Bilder einspielen und erklären, wie man die Arten auseinanderhalten kann.“ Glücklicherweise gebe es einen festen Stamm an Unterstützern, so Molkenthin. „Es ist aber immer schön, wenn junge Familien dazukommen. Die bleiben oft, bis die Kinder groß sind.“

Die Helfer werden später an zwei Krötenzäunen eingeteilt – einer verläuft um das Freibad Stockach, ein anderer entlang der Straße zwischen Wahlwies und Stahringen. Dort kontrollieren sie von Ende Februar bis etwa Mitte Mai die Eimer, listen die Tiere darin auf und entlassen sie dann auf die rettende Seite. Als Belohnung dürfen sich die Helfer an jedem ihrer Einsatztage eine Brötchentüte in der Bäckerei des Kinder- und Jugenddorfs Wahlwies abholen.

Mehrere Draußen-Aktionen sind geplant

Erstmals hätten sie nichts Neues im Programm, sagt die Leiterin. „Es war schwierig, überhaupt etwas zu planen und entsprechende Räumlichkeiten zu finden. Wir haben Glück, dass wir viele Veranstaltungen draußen anbieten. Da kann man gut Abstand halten.“ Zu den Waldwichteln seien schon viele Anfragen von Eltern gekommen. Diese Treffen könnten hoffentlich stattfinden.

Schulveranstaltungen in Werkräumen zum Bau von Insektenhotels, Nistkästen oder Kräuterpaletten gebe es aktuell natürlich nicht, auf die Müllsammelaktion Ende Juli hoffe sie noch. Auch andere Draußen-Angebote sollten möglich sein, beispielsweise die Nacht der Fledermäuse, eine Wanderung zu den Heidenhöhlen, herbstliche Kräuterwanderungen, die Apfelbestimmung auf dem Obstlehrpfad oder eine Nachtwanderung vor den Herbstferien.

Helfer für Naturschutzpflege gesucht

Desweiteren stehen Mitmachaktionen am Grünen Band Wahlwies und dem Hoppi-Weiher in Hoppetenzell an. Sabrina Molkenthin sagt: „Naturschutzpflege muss ja gemacht werden. In der Corona-Zeit haben wir nur ein oder zwei Personen direkt angesprochen. Ab Mai geht es wieder los. Wir werden flexibel reagieren und sehen, ob wir nur zu dritt dort arbeiten oder mehr Helfer dazu holen können.“

Einen „Klassiker“ präsentiert sie noch: Nachdem sie im letzten Jahr ausfallen musste, soll es wieder eine Fahrradbörse geben. Bisher fand die Börse im März in der Pausenhalle der Grundschule Stockach statt. Jetzt wurde sie auf den 25. April gelegt. „Wir suchen noch einen überdachten Veranstaltungsort, der gut durchlüftet ist“, informiert Sabrina Molkenthin. Die Kleiderbörse müsse dagegen in diesem Jahr ausfallen, weil sie nur drinnen möglich sei.

Stockach soll sauberer werden

Zwei neue Veranstaltungen sind geplant: Die Plogging Challenge unter dem Motto „Wir laufen Stockach sauber“ soll am 8. Mai stattfinden. Dabei soll beim Joggen und Walken Müll gesammelt werden. Und auf der Tümpel-Tour geht es am 22. Juni zu den neu ausgebaggerten Toteislöchern an der Besetze.