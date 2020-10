Beim Thema Altersarmut wird Albert Blässing leidenschaftlich. Fast dreieinhalb Millionen Menschen seien in Deutschland von Altersarmut betroffen, sagte er in der jüngsten Sitzung des Stockacher Gemeinderats. Dort erstattete er als Vertreter der Stadt im Kreisseniorenrat Bericht über die Arbeit des Gremiums, bei dem er seit September 2018 dabei ist. Er löste damals Elisabeth Bürgermeister ab, die seit 2006 im Kreisseniorenrat war.

Im Gemeinderat wies Blässing nun darauf hin, dass die jetzigen Rentenleistungen und Rentenversicherungsbeiträge nur noch bis 2025 auf etwa dem jetzigen Stand festgelegt seien. Doch was passiert danach? Steigen die Beiträge, müssen die Menschen länger arbeiten oder gibt es weniger Rente? Die solidarische Rente solle beibehalten werden, sagte er dem Gemeinderat. Die Frage sei aber, wer daran beteiligt ist.

„Dieses Thema muss man grundsätzlich angehen“, sagt Blässing auch im Gespräch beim Fototermin. Die Beträge, die manch ein Rentner zur Verfügung habe, kenne er schließlich aus seiner jahrelangen Erfahrung als ehrenamtlicher Rentenberater – und aus seinen Worten wird deutlich: Es sind vielfach kleine Summen. Und Blässing plädiert dafür, die Rentenversicherung komplett neu zu regeln, indem man wirklich alle Menschen, die in Deutschland arbeiten, in die gesetzliche Rentenversicherung einbezieht – auch Beamte und Selbstständige. „Man muss das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen“, lautet sein bildlicher Vergleich. Soll heißen: Verteilung darf nicht nur von unten nach oben erfolgen. Und durch die Corona-Krise dürften weniger Beiträge in die Rentenkasse fließen, lautet Blässings Einschätzung.

Über den Landesseniorenrat sollen Ideen in die große Politik kommen

„Wen interessiert das?“, fragte er bei seinem Vortrag im Gemeinderat rhetorisch. Schließlich ist der Kreisseniorenrat aus dem Landkreis Konstanz nicht gerade die Institution, die bundespolitisch das ganz große Rad drehen kann. „Wir gehen über den Landesseniorenrat in die politische Schiene rein“, erklärte er dem Gremium. Denn nach seiner Überzeugung sollten die Impulse von den kleinsten Keimzellen ausgehen.

Doch die Altersarmut, zu der der Kreisseniorenrat eine Arbeitsgruppe hat, in der Blässing tätig ist, ist nicht das einzige Thema des Gremiums. Als zweites Beispiel griff Blässing in seinem Vortrag die Situation rund um die Pflege heraus. Es gebe dabei viele Diskussionen um die Kosten, so Blässing. Er berichtete von einem Fall, den er selbst kenne, wonach ein großer Teil von Bewohnern eines Pflegeheims von der Grundsicherung lebe. Ein paar Lösungsideen hat der Mann vom Kreisseniorenrat auch parat. So könnte man auf längere ambulante Pflege setzen, teilstationäre Lösungen finden oder auch das Pflegegeld für pflegende Angehörige erhöhen und diese Aufgabe so attraktiver machen.

Andere Themen des Kreisseniorenrats sind in einer umfangreichen Broschüre niedergelegt. Derzufolge ist ein weiteres Ziel die barrierefreie Mobilität für ältere Bürger, unter anderem durch eine angemessene Streckenführung und Taktung. Auch die medizinische Versorgung beschäftigt den Kreisseniorenrat. In der Broschüre werden unter anderem die Vorteile der Telemedizin genannt, auch, um lange Anfahrtswege zu vermeiden.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz würdigte in der Gemeinderatssitzung Blässings Arbeit im Kreisseniorenrat als über den Tag hinaus gedacht: „Ich und der ganze Gemeinderat schätzen Ihr Engagement außerordentlich“, so Stolz an die Adresse von Blässing. Sein Eindruck sei, dass die Stadt gut in dem Gremium vertreten sei, sagte Stolz weiter. Und: Das Thema Altersvorsorge kenne man zwar im Prinzip. Doch es sei kein Thema, das Spaß mache, man achte im Alltag nicht unbedingt darauf. Claudia Weber-Bastong (SPD) gab schließlich zu bedenken, dass es auch Arbeitsplätze geben müsse, wenn künftige Generationen länger bis zum Renteneintritt arbeiten müssen.