Stockach vor 4 Stunden

Das Stockacher Kulturzentrum Altes Forstamt will sichtbarer werden – das sind die Maßnahmen

Neue Logos an den Fenstern und rote Wegweiser in der Stadt – so soll klarer werden, wo das Kulturzentrum zu finden ist, und vor allem, was darin alles zu finden ist. Denn es ist weit mehr als die Bücherei.