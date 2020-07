Nächste Runde für die Entwicklung von Gewerbegebieten: Um neue Grundstücke für Unternehmen anbieten zu können, soll der Flächennutzungsplan (FNP) für die Verwaltungsgemeinschaft aus Stockach und den fünf Gemeinden Bodman-Ludwigshafen, Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Mühlingen und Hohenfels fortgeschrieben werden. Doch die Größe der neuen Flächen ist seit Beginn des Verfahrens stark geschrumpft. Und das ganze Verfahren ist nun zunächst ins Stocken geraten, was an einer anderen Planungsebene liegt.

Im November 2019 war die Verwaltungsgemeinschaft im Entwurf des FNP 2035 mit einer Neuausweisung von 133 Hektar für Gewerbe, Industrie und Sonderflächen gestartet. Nach mehreren Abstimmungen mit anderen Behörden sind davon noch 86 Hektar übrig, wie in der jüngsten Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft deutlich wurde. Laut der Sitzungsvorlage müssen davon noch Reserveflächen in den sechs Kommunen abgezogen werden, sodass am Ende eine Neuausweisung von höchsten 64 Hektar stünde.

Von anderen Behörden und umliegenden Gemeinden habe man gehört, dass der ursprüngliche Wert zu groß sei, sodass man auf die 86 Hektar heruntergegangen sei, erklärte Harald Schweikl vom Stockacher Bauamt. Schon bei den Gremiensitzungen im Herbst gab es Diskussionen darum, ob wirklich so viel Fläche für Gewerbebtriebe notwendig sei. Planer Benedikt Müller von Planstatt Senner sagte damals, dass die Werte im Lauf des Verfahrens schrumpfen würden.

Auch in weiteren Punkten lief es nicht so, wie es sich die Verantwortlichen in der Verwaltungsgemeinschaft vorgestellt hatten, kann man den Worten von Matthias Weckbach entnehmen. Der Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen leitete die Sitzung in Vertretung von Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz. Die meisten der vorgesehenen Gewerbeflächen liegen in Gebieten, die als Grünzüge ausgewiesen sind, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dort könne man derzeit keine Gewerbeflächen ausweisen.

Die Grünzüge wiederum sind im Regionalplan verzeichnet, der allerdings ebenfalls geändert werden soll. Die Grünzüge würden dann „neu definiert“, heißt es in der Vorlage, was Claudia Weber-Bastong (SPD, Stockach) genauer nachfragen ließ. Die Grünzüge müssten dann anderswo verzeichnet werden, sagte Schweikl. Ob sich an ihrer Größe etwas ändere, zeige sich im Verfahren, ergänzte er auf Nachfrage des SÜDKURIER. Dieses Verfahren sei allerdings noch am Anfang, so Schweikl in der Sitzung auf Nachfrage von Jürgen Kragler (CDU, Stockach).

Regierungspräsidium will nicht bremsen

Außerdem habe das RP die Frage aufgeworfen, warum nur Gewerbeflächen und nicht der gesamte FNP fortgeschrieben werden sollen, sagte Weckbach in der Sitzung. Die Motivation dahinter war, so wurde es im Herbst deutlich, dass die Wohnbauflächen im FNP noch nicht aufgebraucht seien. Die Funktion Gewerbe könne allerdings nicht isoliert von der Funktion Wohnen betrachtet werden, schreibt die Pressesprecherin des RP Freiburg, Heike Spannagel, auf Anfrage.

Mit der Verringerung der Flächen wolle die übergeordnete Behörde die Ausweisung von Gewerbeflächen im Übrigen keinesfalls bremsen, betont sie. Es gehe aber darum, „den Umfang der Ausweisungen auf den konkreten Bedarf abzustimmen. Dabei ist eine nachhaltige flächenschonende Planung anzustreben.“ Da nun einige der in und um Stockach gewünschten Flächen derzeit nicht genehmigungsfähig sind, habe das RP angeregt, zunächst einzelne Flächen neu auszuweisen, so Spannagel.

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurde nun zunächst auf Eis gelegt. Das Gremium folgte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, die Nutzungsart nur für solche Flächen zu ändern, bei denen das derzeit möglich ist (siehe Text unten).