Der Schweizer Feiertag wirft seine Schatten voraus. Neue und altbekannte Sponsoren ermöglichen das diesjährige Stadtfest, das vom 23. bis 26. Juni dauern wird. Hauptamtsleiter Hubert Walk und Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier stellten bei einem Pressetermin im Rathaus das Programm und die Vertreter der Sponsoren vor.

Das wird am Schweizer Feiertag geboten sein

Am Freitagnachmittag öffnet der Vergnügungspark der Familie Jäger-Hutzelmann aus Stuttgart auf dem Dillplatz. Es wird sogar wieder ein Riesenrad aufgebaut. Parallel lädt die Ausstellung „Kunst und Kurioses“ zu einem Besuch im Stadtmuseum ein. Abends geht es dann richtig zur Sache: Um 19 Uhr wird das Fest auf dem Gustav-Hammer-Platz mit dem Fassanstich offiziell eröffnet.

Danach haben Papis Pumpels nach fünf Jahren wieder ein Heimspiel. Die beliebte Schlagerband wird von der ETO-Gruppe exklusiv präsentiert. Das Konzert geht bis etwa 23.15 Uhr, um Mitternacht endet die Bewirtung.

Das Programm am Samstag

Am Samstag ist in der ganzen Stadt etwas los. Von zehn Uhr bis Mitternacht werden die Bühnen und Plätze bespielt. Zwanzig Musikvereine der Region sowie die Musikschule und Stadtmusik Stockach treten auf der Sparkassen-Bühne am Marktplatz, der Volksbank-Bühne am Gustav-Hammer-Platz, dem Aach Center-Musikplatz am Kuony-Brunnen und dem Stadtwerke-Musikplatz in der Goethestraße auf.

Gute Stimmung am Samstagabend beim Stadtfest im Jahr 2022: Auf dem Gustav-Hammer-Platz spielte nach der Band Best of Us die Coverband DIVA mit deutschen und Schweizer Musikern. Parallel heizte auf dem Marktplatz die Coverband Cross Age dem dort ebenfalls großen Publikum ein. | Bild: Claudia Ladwig

Neu dabei ist die Ballettschule Tanzmühle aus Eigeltingen. Das Marionettentheater Zipfelmütze findet diesmal auf der Marktplatzbühne statt, weil der Platz vor St. Oswald umgestaltet wurde und die Kirche sich mit einem Tag der offenen Kirche der Öffentlichkeit vorstellen wird. Das Programm der Stadtjugendpflege mit Kletterturm, Bogenschießen und anderen spannenden Aktivitäten bleibt aber auf dem Kirchenvorplatz, der als b-free Kinder- und Jugendplatz im Plan steht.

Der Straßenmarkt ist von der Fläche ähnlich groß wie beim vergangenen Mal. Es liegen aber weit über 100 Anmeldungen für Stände vor – mehr als im Vorjahr. „Eine Richtung, die wir durchaus haben wollen“, erklärt Hubert Walk.

Verschiedene Musikgruppen am Abend

Abends können die Besucher dann wiederum zwischen mehreren Musikdarbietungen wählen. Auf dem Marktplatz spielen ab 18 Uhr die Ghostriders aus dem Hegau Rock‘n‘Roll, Blues und Sweet. Um 21 Uhr geht es mit den Kentucky Boys im Rockabilly-Sound weiter. Sie seien schon sehr lange bekannt und freuten sich, wieder in Stockach aufzutreten, so Corinna Bruggaier. Das hätten sich auch viele Stockacher gewünscht.

Stockach Müssen bald auch die Vereine zahlen? Ausschuss beschließt Gebührensatzung für den Schweizer Feiertag Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Gustav-Hammer-Platz spielt ab 19 Uhr der junge Stockacher Mathis Schuller eigene Songs und mehr, bevor um 20 Uhr die Stockacher Coverband Cross Age die Bühne übernimmt. Die Kulturamtsleiterin betont, sie hätten bei der Planung bewusst darauf geachtet, Stockach in möglichst vielen Facetten vorzustellen.

Was erwartet Besucher am Sonntag?

Am Sonntag halten die Pfarrer Thomas Huber und Rainer Stockburger im Stadtgarten einen ökumenischen Gottesdienst ab. Und abends wird improvisiert: Die Impro-Theatergruppe Wandelbar aus Zizenhausen stimmt gewissermaßen als Apéro auf den kulturellen Wettstreit zwischen den Improvisationstheatern Improphil aus der Schweiz und Stupid Lovers aus Deutschland ein.

Im Bürgerhaus Adler-Post soll unter anderem die Geschichte des Schweizer Feiertags thematisiert werden. Die Zuschauer stimmen ab und küren am Ende den Sieger.

Ausflugsfahrt am Montag

Wie früher auch schon findet am Montag eine Ausflugsfahrt statt. Im Bus fahren der frühere Kulturamtsleiter Thomas Warndorf und Julian Windmöller, Leiter des Stadtmuseums, mit 50 Stockachern zum Kloster Einsiedeln und nach Morgarten. Diese Fahrt ist bereits ausverkauft.

Stockach Stockach feiert wieder: Buntes Programm lockt viele Besucher zum Schweizer Feiertag Das könnte Sie auch interessieren

Für Kinder ab vier Jahren aus der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft gibt es im Bürgerhaus das Buchfink-Theater mit dem Stück „Die Blattwinzlinge“. Dank der Bürgerstiftung Stockach ist dieses Erlebnis für die Kinder kostenlos. Corinna Bruggaier ist froh, dass dadurch viele Kinder Theater erleben können. Nachmittags lädt noch der Familientag mit vergünstigten Preisen auf eine fröhliche Zeit in den Vergnügungspark ein.

Aufwendige Vorbereitungen nötig

Zu Ende geht das Fest mit einem Feierabendhock. Der Impuls dazu kam vor allem vom Narrengericht. Ab 18.30 Uhr bewirten die Hänsele-Gruppe und die Metzgerei Bechler vorm Bürgerhaus bis zu 300 Personen. Die Spielgemeinschaft der Musikvereine Hoppetenzell und Zizenhausen umrahmt den Abend.

Stockach Endlich wieder ein voller Terminkalender! So schön wird das Kulturjahr 2023 in Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Für die Vorbereitung arbeiten viele Mitarbeiter der Stadt mit. Vorbesprechungen mit Polizei und Sicherheitsdienst fanden schon statt. Kämmerei, Technische Dienste und Ordnungsamt sind auch vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr fährt vor dem Straßenmarkt durch, um die Rettungsgasse zu kontrollieren. Der Schweizer Feiertag sei auch innerhalb der Stadtverwaltung ein schönes Teamprojekt, bestätigt Corinna Bruggaier.

Hier sind Anmeldungen möglich Für einige der Programmpunkte des Schweizer Feiertags sind Anmeldungen erforderlich.

Improvisations-Wettstreit: Für den Wettstreit der Improvisationstheater Improphil und Stupid Lovers gibt es Karten ab 14 Euro im Internet unter tickets.stockach.de oder in der Tourist-Info im Alten Forstamt.

Die Blattwinzlinge: Eine Anmeldung für die Aufführung des Buchfink-Theaters ist per E-Mail an kulturzentrum@stockach.de möglich.

Feierabendhock: Auch für den Feierabendhock am Montag ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist ebenfalls per E-Mail an kulturzentrum@stockach.de möglich.

Narrenrichter Jürgen Koterzyna dankte deshalb Stadt, den Technischen Diensten und Sponsoren für die Möglichkeit, Mittel für die Vereine zu erwirtschaften. „Dadurch werden wir nicht reich aber es wird sichergestellt, dass wir unser Vereinsleben ganzjährig umsetzen können“, sagte er. Bruggaier und Walk schlossen bei der Vorstellung des Programm sich dem Dank an die Sponsoren an. Der Hauptamtsleiter bekräftigte ihnen gegenüber: „Sie sponsern nicht nur die Stadt. Mit Ihrem Engagement sponsern Sie auch die ganzen Vereine, die hier tätig werden.“