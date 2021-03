von pm/lam

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Stockach Mitte Februar ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 bei dessen Hersteller in Ulm abholen konnte, wurde dieses nun Anfang diese Woche auch in den Dienst gestellt und kann nun im Einsatz verwendet werden.

Umständliche Einweisung wegen Corona

Damit es dazu kommen konnte, mussten die Feuerwehrleute zuvor in den Umgang mit dem neuen Fahrzeug eingewiesen werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei reichlich geübt worden – aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch geltenden Regeln war das aber gar nicht so einfach. Um die Verordnung des Landes Baden-Württemberg einzuhalten, wurden die Maschinisten der Abteilung Kernstadt in Teams von jeweils drei Personen eingeteilt. In der ersten Woche nach der Abholung des Fahrzeugs hätten diese mit einem kleinen Team von Ausbildern die richtige Bedienung des neuen Wagens geübt.

Im Anschluss sei die komplette Mannschaft der Abteilung dran gewesen: Diese sei in Gruppen von maximal zehn Personen eingewiesen worden. Innerhalb von zwei Wochen seien dabei auch alle Ausrüstungsgegenstände geprüft und in Betrieb genommen worden, „sodass im Realeinsatz alles einwandfrei funktioniert“, wie die Feuerwehr erklärt. Zu diesem Zweck seien abwechselnd zwei Ausbilder vor Ort gewesen, um Fragen zu beantworten und den Umgang mit der Ausrüstung zu erklären.

Bild: neues HLF der Feuerwehr Stockach, sowie das Alt LF 8/6Das neue HLF (links) neben dem alten LF 8/6 | Bild: Nico Schätzle

Altes Fahrzeug steht nun Winterspüren zur Verfügung

Wie die Feuerwehr schon in der Vergangenheit erklärt hatte, soll das neue HFL 20 zukünftig der Stadt Stockach und seinen Ortsteilen zur Verfügung stehen. Zudem kann es unterstützend auch in der Verwaltungsgemeinschaft zum Einsatz kommen. Es ersetzt das alte Löschfahrzeug 8/6 der Feuerwehr Stockach. Dieses soll in Zukunft der Abteilung Winterspüren zur Verfügung stehen. Nachdem es auf die dortigen Bedürfnisse umgerüstet wurde, beginnt auch dort die Einweisungsphase, wie die Feuerwehr Stockach mitteilt. Das in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug 16/25 werde dagegen nach 34 Jahren im Einsatzdienst nicht mehr verwendet.