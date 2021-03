Für das Stockacher Nellenburg-Gymnasium sollen vor dem Haupteingang des Schulverbundes zwei zusätzliche Klassenräume entstehen. Vor einigen Monaten wurde dafür schon die Bodenplatte gelegt, „in weiser Voraussicht, dass da etwas kommen wird“, wie Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte. Die Planungen sind nun abgeschlossen, die Zimmererarbeiten wurden in der Sitzung für rund 186.000 Euro einstimmig an die Firma Mäder aus Epfendorf bei Rottweil vergeben. Die notwendigen Haushaltsmittel sind laut der Sitzungsvorlage im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.