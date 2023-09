Sonor, mehrstimmig und a cappella tönt es aus dem Proberaum des Farrenstalls in Raithaslach: „Wir sind die alten Säcke.“ Und so mag mancher sich wundern, welches musikalisches Eingeständnis ihm da zu Ohren kommt. Tatsächlich entstammt diese Textzeile einem Lied, das der Männergesangsverein (MGV) Raithaslach-Münchhöf in einem Konzert am 30. September vortragen wird: Dann wird das 100-jährige Jubiläum des Vereins begangen – ein guter Grund zum Feiern, finden die 16 aktiven Sänger. Diese proben wöchentlich und unter der fachkundigen Leitung von Yveline Kreuzer, die die Sänger zu lyrischen Höchstleistungen anspornt.

Und warum stehen nun die „alten Säcke“ auf dem Programm? „Wir haben mit der Altersstruktur zu kämpfen und müssen uns eingestehen, manches eben nicht mehr so leisten zu können wie früher, als der Altersdurchschnitt noch deutlich jünger und das ehrenamtliche Engagement ausgeprägter waren“, erklärt der Kassier Sebastian Scholze im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das vorangegangene Jubiläum vor 25 Jahren sei noch mit einem mehrtägigen Fest im großen Festzelt und mit erheblichem Aufwand begangen worden, so Scholze. Heute reiche ein Jubiläumskonzert in bescheidenem Rahmen aus. „So wahnsinnig attraktiv für junge Männer ist unser Verein offenbar nicht“, bedauert Scholze, selbst einer von den „Jungen“, der sich wünscht, dass mehr Männer in seinem Alter in den Chor kommen würden. „Wenn wir noch mehr Mitglieder verlieren, sind wir nicht mehr vierstimmig“, meint Vorsitzender Markus Kaupert.

Früher sei dies anders gewesen: Im Jahr 1996 beispielsweise habe das Durchschnittsalter der Sänger bei 42 Jahren gelegen. Heute sei das Durchschnittsalter 64 Jahre, was eben der Tatsache geschuldet sei, dass nur so wenige neue, junge Sänger dem Chor beitreten. „Wir hoffen, dass sich das ändert, damit wir den Chor und den Verein erhalten können“, sagt Kaupert. Jedoch sei die Tendenz im Allgemeinen so, dass es durch Corona immer weniger Chöre gebe, beschreibt der stellvertretende Vorsitzende, Frank Rothmund. So seien mittlerweile viele einstige Männerchöre nach Corona zu gemischten Chören geworden, da aufgrund ausbleibender Neumitglieder die Altersstruktur innerhalb der Chöre immer mehr ansteige. Und so sei dann auch die Finanzierung eines Chors oder Chorvereins schwierig. Dazu komme, dass es auch immer schwieriger sei, Chorleiter zu finden. Früher habe es mehr Musiklehrer gegeben, die dazu ausgebildet waren, auch einen Chor leiten zu können. Heute müsse man ausgebildete Gesangslehrer für die Chorleitung bezahlen, was sehr teuer sei. Dies alles mache die Organisation eines Chores beinahe zu einer Sisyphus-Arbeit.

Diejenigen, die im MGV Raithaslach-Münchhöf singen, schätzen offenbar besonders die gesellige Komponente des gemeinsamen Singens. „Ich komme gerne zur Unterhaltung und weil ich gerne singe, wenn auch manchmal falsch“, sagt Max Köhler lächelnd. Sebastian Scholze betont: „Die Kameradschaft im Chor ist toll. Und es war toll, als neu Zugezogener gleich in die Gemeinschaft mit eingebunden zu werden.“ Denn er sei kurz nach seinem Umzug nach Raithaslach gefragt worden, ob er nicht Lust habe, mit im Chor zu singen. Das sei sehr nett gewesen und habe ihm „das Ankommen“ leichter gemacht, sagt Scholze.

„Das Singen tut einem sehr gut, stellt einen vor Herausforderungen und holt einen auch mal aus der Komfortzone heraus“, fügt Michael Mende hinzu, der ebenfalls einer der jüngeren Sänger und zudem einer der Stockacher Bürgermeister-Bewerber ist. Und Frank Rothmund wirft ein, dass das Singen den Kopf frei mache, besonders wenn man gestresst von der Arbeit komme. Schlussendlich mögen auch alle Sänger, dass man nach dem Singen im Raithaslacher „Löwen“ einkehre, heißt es übereinstimmend.

Auch Yveline Kreuzer, eine gebürtige Französin, die den Chor seit dem Jahr 2008 leitet, kommt nach eigenen Angaben gerne. „Sie sind eine fröhliche Bande“, beschreibt Kreuzer, „auch wenn sie manchmal murren“. Zum Murren dürfte allerdings in den Proben nicht allzu viel Zeit bleiben, denn Kreuzer fordert von ihren Sängern viel Einsatz, Aufmerksamkeit, Motivation und auch Körperspannung. Die Proben beginnen gewöhnlicherweise nämlich nicht nur mit dem Einsingen, sondern auch mit dem Abklopfen des Körpers, mit Lockerungsübungen für Kiefer, Zunge und Gesichtsmuskulatur und damit, das Zwerchfell zu aktivieren. Yveline Kreuzer legt sehr viel Wert auf die korrekte Artikulation der Sänger und hat klare Vorstellungen, wie intoniert werden muss.

So können die Besucher des Jubiläumskonzerts, bei dem auch der Hohenhewenchor Welschingen unter der Leitung von Marianne Wikenhauser einen Gastauftritt haben wird, sich auf ein buntes Programm freuen, mit Liedern vieler musikalischer Stile: Von „Die Gedanken sind frei“, über den „Lindenbaum“ von Franz Schubert bis zur Hymne „Wir sind die alten Säcke“.