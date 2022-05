Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf im Stockacher Ortsteil Wahlwies wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Es ist laut einer Mitteilung der Einrichtung das erste und älteste Kinderdorf Deutschlands – und das Jubiläum wollen die Beteiligten mit einem großen Kinderdorffest feiern. Dieses findet am kommenden Sonntag, 8. Mai, unter dem Motto „Wir alle sind Kinderdorf“ im Kinder- und Jugenddorf statt.

Das steht auf dem Programm

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, werden Familien, Wohngruppen und Betriebe ein abwechslungsreiches Programm für das Fest auf die Beine stellen. Geplant sei etwa eine Tombola, Kinderschminken und ein Unterhaltungsprogramm durch Clown Calli.

Daneben gebe es auch eine Hüpfburg, Kindern und Erwachsene können sich im Kegeln üben, bei einer Schnitzeljagd mitmachen oder die Rollenrutsche ausprobieren. Bei der Tombola würden zahlreiche Sachpreise verlost, als Hauptgewinn gebe es einen Reisegutschein über 500 Euro.

Para-Sportlerin gibt Autogramme

Angekündigt hat sich auch ein ganz besonderer Besucher. Die Para-Sportlerin Anna-Lena Forster aus Stahringen werde das Fest besuchen und eine Autogrammstunde geben. Sie hat zuletzt bei den paralympischen Spielen in Peking im Monobob-Ski jeweils zwei Gold- und Silbermedaillen einfahren. Anna-Lena Forster ist nicht nur erfolgreiche Sportlerin, sondern auch die Werbebotschafterin des Kinder- und Jugenddorfes in Wahlwies.

Bodman-Ludwigshafen Streit um die Öffnung des Tors zum Gießbachtobel: Was Anwohner, Gemeinde und die Helfergruppe sagen Das könnte Sie auch interessieren

Neben den vielen Aktionen werde es beim Kinderdorffest auch zahlreiche Bewirtungsstände mit unterschiedlichem Essen geben. Das Angebot reiche von Bratwurst über Hamburger und Pommes bis hin zu den „Pestalozzi-Fetzen“. Auch alkoholfreie Cocktails, Kaffee und Kuchen würden angeboten.

Weitere Programmpunkte

Beginn des Festes ist um 11 Uhr. Dann starte auch ein Kinderflohmarkt. Zwischen 12 und 14 Uhr trete das Jugendorchester Wiseli auf, die Autogrammstunde von Anna-Lena-Forster sei von 14 bis 15 Uhr und von 14 bis 17 Uhr dürfen sich Besucher auf verschiedene Vorführungen freuen.

Zwischen 13 und 16 Uhr sind die Familienhäuser für alle Besucher geöffnet. Sowohl der Eintritt als auch die Spiel- und Bastelangebote sind kostenlos.

Zur Einrichtung

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies ist eine Jugendhilfeeinrichtung. Sie gibt es seit 1947. Zunächst fanden dort laut Mitteilung Kriegswaisen und Flüchtlingskinder eine neue Heimat. Heute ist das Kinderdorf ein Zuhause für rund 150 Kinder und Jugendliche in sozialer Not. In den Kinderdorffamilien fänden sie einen sicheren Ort und eine feste Bindung, wenn die Eltern nicht für die Kinder sorgen können.

Zudem gebe es Therapieangebote, in denen traumatisierte Kinder lernen, Bindungsbrüche und Erlebnisse wie Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt zu verarbeiten. Teil des Dorfes sind auch ein Kindergarten sowie eine Schule. Weitere Informationen unter www.pestalozzi-kinderdorf.de (pm)