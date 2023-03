Ein Haushaltsrauchmelder war der Grund für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, zu dem die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag um kurz vor 10 Uhr gerufen wurden, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Einsatzort habe sich in der Hindelwanger Straße im Ortsteil Hindelwangen befunden. Als Grund war der Alarm eines Heimrauchmelders genannt, heißt es in der Pressemeldung.

Der Einsatzleiter der Feuerwehrabteilung Stadt fand bei seinem Eintreffen am Einsatzort sogar mehrere piepsende Rauchmelder und eine komplett verrauchte Wohnung vor, heißt es in der Mitteilung weiter. Umgehend hätten sich die Einsatzkräfte beschädigungsfrei Zutritt zur Wohnung verschafft, wo sie verbrannte Speisen auf dem Herd feststellen konnten.

Suche nach den Bewohnern

Diese wurden abgelöscht und ins Freie gebracht, so die Mitteilung. Währenddessen sei die Wohnung von weiteren Feuerwehrleuten nach Bewohnern durchsucht worden, es konnten keine Personen in der Wohnung angetroffen werden.

Zum Abschluss sei die Wohnung belüftet worden und die Feuerwehr Stockach konnte den Einsatz nach gut einer Stunde beenden, heißt es im Einsatzbericht.