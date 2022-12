Stockach vor 2 Stunden

Das ist gerade nochmal gut gegangen! Feuerwehr rückt zu Brand in Abbruchhaus aus

Starke Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Dillstraße rief am Mittwochnachmittag die Stockacher Feuerwehr auf den Plan. Zum Glück fing ein gut gefüllter Öltank nicht auch noch Feuer.