Stockach vor 4 Stunden Das hätte ins Auge gehen können: Lastwagen kracht in Bahnschranke Am Bahnübergang an der Goethestraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Dabei spielte vor allem die tiefstehende Sonne eine Rolle.

Am Bahnübergang an der Goethestraße ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Der Zug hatte den Bahnhof, anders wie auf unserem Archivbild, glücklicherweise noch nicht verlassen gehabt. | Bild: Freißmann, Stephan