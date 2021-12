von Reinhold Buhl

Am ersten November beging Bauunternehmer Reinhold Kinder, 1942 in Neukirchen im Erzgebirge geboren, nicht nur das kirchliche Fest Allerheiligen. Auf diesen Tag fiel der Baubeginn seines Weihnachtsbergs, der ab dem ersten Advent die Stube schmücken sollte. Bei einem Weihnachtsberg handelt es sich um eine Tradition aus dem Erzgebirge, dort wird er auch Winkel oder Weihnachtswinkel genannt. Es handelt sich um eine bergähnliche Landschaftsnachbildung aus dem Erzgebirge, die in der Weihnachtszeit im Haus aufgestellt wird. Meist wird dabei eine Ecke eines Raumes mit Kartons versehen. Darauf wird das Motiv aufgebaut, das eine verschneite Landschaft im Erzgebirge darstellt.

Geschnitzte Tiere als Zuverdienst

Bei Reinhold Kinder muss die Stube allerdings groß sein, denn sein Weihnachtsberg, den er in 90 Arbeitsstunden aufgebaut hat, sprengt die normale Zimmergröße. Seine Motive sind beleuchtete Modell-Häuser, gekieste Wege, Kirchen und viele kleine Tiere. „Mit dem Schnitzen von Tieren hat sich mein Vater etwas Geld verdient, um im sehr armen Erzgebirge für seine Familie sorgen zu können,“ erklärt Kinder, dem 1961 die Flucht aus der damaligen DDR gelungen ist. Er wohnt mit seiner Familie seit 1969 in Stockach und betreibt ein Baugeschäft. In den vergangenen Jahren hat er sich auf Baubetreuungen spezialisiert.

Seine Leidenschaft sind die Weihnachtsberge, die zu ihren Anfängen im 18. Jahrhundert Bergbaumotive darstellten. Im 19. Jahrhundert wurde das Weihnachtsmotiv ergänzt. Allerdings ersetzt ein Weihnachtsberg keinesfalls den Christbaum, betont Kinder, der viele seiner Modell-Bauten von seiner Mutter aus dem Erzgebirge erhalten hat. „Die meisten Bauten, alle aus Pappe, stammen aber von mir“, ergänzt Kinder stolz, der es sich vorstellen könnte, sein Schmuckstück einmal im Foyer des Alten Forstamts zu präsentieren. Als Kulturgut im Erzgebirge beinahe vergessen, erfreuen sich Weihnachtsberge heute wieder einer steigenden Beliebtheit und finden zunehmend in die privaten Haushalte zurück.