von pm/löf

Die Inzidenz im Landkreis Konstanz ist so weit gesunken, dass Konzerte unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sind. Daher konnte das Kulturamt der Stadt Stockach am Montag mitteilen: „Die Kultur in Stockach geht wieder an den Start. Darauf haben viele von uns gewartet. Es gibt wieder Kulturangebote, wenn auch unter besonderen Bedingungen.“ Bisher waren nur die Orgelandachten mit kirchlichem Hintergrund möglich.

Der Neustart nach der Corona-Pause finde am Freitag, 11. Juni, um 18.30 Uhr sowie 20.30 Uhr im Bürgerhaus Adler Post mit Johanna Pichlmair statt. Die in Österreich geborene Meistergeigerin Johanna Pichlmair studierte unter anderem am Salzburger Mozarteum und der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Antje Weidhas, heißt es in der Ankündigung. Der 11. Juni sei der Ersatztermin für den 26. Februar, der abgesagt werden musste.

Johanna Pichlmair habe viele Preise gewonnen, zum Beispiel den ersten Preis beim Internationalen Bodensee Musikwettbewerb und den ersten Preis beim Ysaye Wettbewerb in Lüttich. Heute sei Johanna Pichlmair Mitglied der ersten Violinen der Berliner Philharmoniker.

Werke von drei Komponisten auf dem Programm

Bei ihrem Auftritt im Rahmen der Meisterkonzert-Reihe in Stockach stehen folgende Stücke auf dem Programm: Johann Sebastian Bachs Partita Nr. 3 E Dur für Violine Solo, Eugène-Auguste Ysayes Sonate Nr. 2 für Violine Solo und Heinrich Ignaz Fran Bibers Passacaglia für Violine Solo.

Das Kulturamt teilt weiter mit, dass das aktuelle Hygienekonzept den Anforderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg entspreche. Es gelte wie überall der Dreiklang „getestet, geimpft oder genesen“. Die Voraussetzung für den Konzertbesuch sei daher ein tagesaktueller negativer Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis. Es bestehe beim Konzertbesuch weiterhin die Pflicht zur Datenerhebung und zum Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten ebenfalls.

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.stockach.de oder im Alten Forstamt