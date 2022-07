von Doris Eichkorn

Der Radfahrverein Wanderlust Zoznegg (RMSV) blickte in seiner Hauptversammlung auf die letzten Geschäftsjahre zurück. Viele Vereinsmitglieder waren anwesend und im Mittelpunkt standen Wahlen und zahlreiche Ehrungen.

Manfred Gabele wird Ehrenmitglied

Edgar Grotzki ehrte seinen langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Gabele, der sein Amt in jüngere Hände übergab und einen anderen Posten im Vorstand übernahm. „Du hast mich in manch Situation vertreten müssen, ich erinnere nur an das 100-jährige Vereinsjubiläum“, so Grotzki, welcher ihn unter großem Applaus der anwesenden Mitglieder zum Ehrenmitglied des Vereins ernannte.

Martin Kempter überreichte als Zeichen des Dankes und der Anerkennung dem überraschten Edgar Grotzki ein Präsent für seine überaus großes Engagement für den RMSV, als dessen Vorsitzenden.

Zum Präsent und der Urkunde des Vereins überreichte Ortsvorsteher Josko Kozuha als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die langjährigen Verdienste für den Verein ein Buch sowie ein Weingeschenk der Gemeinde.

Tradition Edgar Grotzki als Vorsitzender des RMSV hat schon sehr viele Veranstaltungen seines Vereins organisiert. Neben dem Radsport hat der RMSV noch ein weiteres jährliches Vereinsereignis, welches sich nicht über den Vereinsnamen erahnen lässt. Üblicherweise wird in Zoznegg an den Weihnachtsfeiertagen und zu Beginn des neuen Jahres Theater gespielt. Diese Tradition haben die Mitglieder bereits ihren Gründervätern zu verdanken. So trafen sich am 3. März 1912 im Zoznegger Gasthaus Adler Männer, die den Verein ins Leben gerufen haben, und bereits im Gründungsjahr des RMSV wurde am 25. Dezember 1912 zum ersten Mal Theater gespielt.

Im Anschluss ernannte Grotzki noch Ehrenmitglieder: Claudia und Ulrich Kempter. Ulrich Kempter bedankte sich hierfür und erinnerte an die vergangenen Jahrzehnte. „Diese Zeiten früher, das muss ich ganz ehrlich sagen, das waren tolle Erlebnisse.

Die Corsofeste, da hat man immer einen halben Vereinsausflug daraus gemacht“, so Kempter. Für 35 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielt Norbert Fuchs die Ehrennadel des Vereins in Gold. Mehrere Mitglieder wurden für 15 Jahre geehrt.

Viel Applaus für Edgar Grotzki

Dann übernahm kurzerhand der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Martin Kempter das Zepter. Er ehrte den seit 40 Jahren an der Vereinsspitze stehenden Edgar Grotzki. An den langanhaltenden kräftigen Applaus fügte sich die Vereinsvita, des am 1. Januar 1974 eingetretenen Grotzki, der als Radfahrer, ab dem Jahr 1981 Schriftführer und ab dem Jahre 1982 ununterbrochen die Geschicke des RMSV geleitet hat.

In seiner Amtszeit wurden 35 Corsofahrten ausgeführt oder besucht, in den Jahren 1984 bis 1998 Bezirksrennen veranstaltet, sowie in den vergangenen Jahren auch Trainingsrennen oder eine Etappe des Schmolke-Carbon Cup gemacht. Hierfür gab es stehende Ovationen und ein Geschenk seiner Mitglieder, um gemeinsam mit seiner Frau ein wenig freie Zeit zu genießen.

3000 Papierrosen beim Zeltfest

Ulrich Kempter erinnerte noch einmal an das letzte große Zeltfest in Zoznegg, welches der damals gerade frisch gewählte Grotzki mit Rückendeckung seiner Mitglieder und seiner Ehefrau zu bewältigen hatte. Diese erinnerte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER noch an die 3000 Papierrosen, die in ihrem Wohnzimmer gefertigt wurden und dann die Bühne festlich geschmückt haben.

Wahlen Vorsitzender Edgar Grotzki, Schriftführerin Bernadette Rieger, erster Fahrwart Theo Umhauer, zweiter Bannerwartin Ilona Niedhart, erster Beisitzer Norbert Fuchs, dritter Beisitzer Theresa Stroppel. Auf ein Jahr erfolgte die Wahl von Martin Kempter, der auf den aus seinem Amt ausscheidenden Manfred Gabele folgte. Auch Kassiererin Nicole Grotzi stellte sich zur Wiederwahl. Sie wurde ebenso, wie Manfred Gabele als zweiter Fahrwart, Philip Uhl als erster Bannerwart, Ralf Kempter als zweiter Beisitzer und Uwe Theis als vierter Beisitzer für zwei Jahre gewählt.

Als Ziel für das Jahr 2023 zum 111. Bestehen des Vereins wünschte sich der Vorsitzende zum Abschluss der Versammlung, „dass wir wieder aktiver werden“. Dass dies kein Problem sein dürfte, unterstrich auch das Fazit des Ortsvorstehers: „Mer muss it immer viel mache, mer muss es richtig mache und des mached ihr. Das Theater ist immer ein Highlight!“ Damit brachte er die Hoffnung auf ein Weihnachtstheater 2022/23 zum Ausdruck und bestärkte die Anwesenden, mutig zu planen.

Berichte aus zwei Jahren

Aufgrund der Corona-Pandemie umfassten die vorangegangenen Berichte von Schriftführerin Bernadette Rieger, ebenso wie von Nicole Grotzki 2019 bis 2021. Auch der Rückblick des Vorsitzenden Edgar Grotzki ähnelte den beiden vorangegangenen.

Das Jahr 2020 war mit den Zahlen des Anfangskassenbestandes, den Mitgliedsbeiträgen, dem gemeindlichen Zuschuss, sowie dem Kassenendbestand zum 31. Dezember 2020, das buchungstechnisch einfachste Vereinsjahr in der mittlerweile über 100-jährigen Vereinsgeschichte. Im Jahr 2020 musste der Verein von Vorstandsmitglied Hubert Neumeister Abschied nehmen, im Jahr 2021 von Ehrenmitglied Rudi Renner.

Kassenprüfer Manfred Aicheler berichtete den Anwesenden von einer tadellos geführten Kasse. Ortsvorsteher Josko Kozuha übernahm im Anschluss an seinen Bericht die Entlastung von Kassiererin und Vorstand, per Akklamation. Diese erfolgte jeweils einstimmig.