Wenn es den traditionellen Damenkaffee im Bürgerhaus Adler Post im Februar wegen der Corona-Pandemie nicht geben kann, dann eben eine alternative Aktion, dachten sich die Alt-Stockacherinnen. „Wir Alt-Stockacherinnen sind dieses Jahr ja ganz schön traurig, dass unser beliebter Damenkaffee ausfallen muss“, sagt Schriftführerin Gabriele Braun. „Aus diesem Grund ist uns die Idee gekommen, den närrischen Besucherinnen doch ein Damenkaffee-Gedeck für dehom anzubieten.“

Damit das Narrenherz nicht bluten müsse, schreiben die Alt-Stockacherinnen in der Ankündigung. Dieses Damenkaffee-Gedeck für dehom für 6,50 Euro beinhalte alles, was man für einen närrischen Nachmittag alleine oder mit der besten Freundin zuhause brauche: Piccolo, Orangensaft, Kaffee und ein kleines Küchlein.

Das Damenkaffee Gedeck für dehom kann per E-Mail an damenkaffee@alt-stockacherinnen.de mit Angabe der Lieferadresse oder bei Ulrike Gabele, (0 77 71) 4293, oder Vera Ossola, (0 77 71) 1592, bestellt werden.

So funktioniert es

In Stockach und den Ortschaften der Verwaltungsgemeinschaft werde es dann kurz vor dem 8. Februar kostenlos geliefert, so die Alt-Stockacherinnen. Aber die Bestellfrist ist wichtig: „Damit ihr also am Damenkaffee Montag, 8. Februar, einen närrischen Nachmittag stilecht genießen könnt (dazu haben wir dann noch eine Überraschung für euch), müsst ihr gleich nach dem Bestellen, das für dehom Gedeck bis spätestens 31. Januar bezahlen.“ Nähere Informationen zum Bezahlen erhalten alle bei der Bestellung. Zur Überraschung verraten die Alt-Stockacherinnen bald im Rahmen eines Kuony TV-Videos mehr.

Aber warum eigentlich der 8. Februar? Das ist der Montag vor dem Schmotzigen Dunschtig, an dem normalerweise immer der Damenkaffee mit einem bunten Programm im Bürgerhaus Adler Post stattfindet.