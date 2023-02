Eine verletzte Person und ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro sind laut Angaben der Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, in der Meßkircher Straße ereignet hat.

Laut dem Einsatzbericht der Beamten habe eine 61-jährige Frau dort halten müssen, weil ein 26-jähriger Fahrer mit seinem Audi vor ihr zu einer Tankstelle abbiegen wollte. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin habe dies übersehen.

Stockach Feuerwehreinsatz mitten in Stockach! Eine Person wird bei Brand im Amtsgericht verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch sei es zur Kollision zwischen dem Renault und dem Peugeot der 61-Jährigen gekommen. Der Peugeot sei dabei auf den Audi geschoben worden. „Die 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht“, teilt die Polizei mit. Der Renault und der Peugeot seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden.