„Von A wie altehrwürdige Apotheke bis Z wie zeitgemäße Zeitung – in Stockach ist Einkaufen einfach noch Herzenssache“, so wirbt die Interessengemeinschaft HHG. Das Interesse der Stockacher Unternehmer liegt nicht nur auf ihrem eigenen Fortkommen sondern auch auf den Bedürfnissen der Kunden. Um beides zu vereinen, hat die zeitgemäße Zeitung, also der SÜDKURIER, ein interessantes Paket geschnürt. 14 Unternehmer bieten ihren Kunden interessanten Mehrwert beim Einkauf. Mit den untenstehenden 15 Coupons kann man diesen erhalten, egal ob man alle an einem Tag bei einem ausgedehnten Einkaufsbummel enlöst oder jeden Tag des Aktionszeitraums einen oder nur ein einziger beim persönlichen Lieblingsladen. 14 Angebote von Rabatten bis zu zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen locken. Je nach Geschäft können die Kunden von 10 bis 30 Prozent sparen. Von kostenloser Autowäsche über Trekkingstrümpfe bis zu Vespermesser warten zusätzliche Geschenke auf die Inhaber der Coupons.

Die Corona-Krise hat viele Unternehmer hart getroffen, gerade im Einzelhandel. Denn noch strömen die Kunden nicht so wie früher in die Geschäfte, und das obwohl Stockach mit malerischer Altstadtkulisse, kurzen Wegen und einem attraktiven Branchenmix aufwartet. Da wird der Einkauf zu einem kleinen Urlaub vom Alltag. Nicht nur kleine, inhabergeführte Fachgeschäfte laden zum Schmökern und Stöbern ein. „Handwerker erfüllen Kundenwünsche kompetent und fristgerecht. Dienstleister punkten mit maßgeschneiderten Serviceleistungen und die Gastronomie kocht sich mit Leib und Seele geradewegs hinein ins anspruchsvolle Herz der Gäste“, weiß der Vorsitzende der HHG, Siegfried Endres.

„Lassen Sie sich ruhig Zeit, denn in Stockach steht der Mensch und nicht die Uhr im Mittelpunkt. Das merken Sie spätestens dann, wenn Sie in den Geschäften persönlich, individuell und fachkundig beraten werden“, fügt er hinzu. Mit den Coupons wird ein zusätzlicher Anreiz für einen Einkaufsbummel gesetzt. Auch jenseits des historisch gewachsenen Stadtkerns finden sich attraktive Unternehmen. Zum Beispiel in den Gewerbegebieten. „Stockach ist eine Einkaufsstadt, die einfach näher liegt“, erklärt Anja Schmidt, stellvertretende Vorsitzende der HHG. Auch wenn es aktuell etwas stiller ist, weniger Veranstaltungen und keine verkaufsoffenen Sonntage locken – Stockach mit seinen kundenorientierten und kompetenten Unternehmern sorgt für Einkaufsspaß, für Alltag und Anlässe.

Die Ladeninhaber freuen sich auf die Kunden und haben auch jenseits der Coupons viel zu bieten. „Schauen sie bei uns vorbei und lassen sie sich überraschen“, lädt Anja Schmidt ein.