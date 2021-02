Die Gerhard Haas GmbH & Co. KG in Stockach ist stark von Corona-Fällen betroffen. Rebecca Haas, Mitglied der Geschäftsführung, spricht darüber, wie dies entdeckt und dann gehandelt wurde. Das Landratsamt hat außerdem aktuelle Corona-Zahlen für Stockach veröffentlicht.

Aktuell gibt es 59 nachgewiesene Corona-Fälle in Stockach, davon mindestens 13 mit der britischen Virus-Mutation. Die Mutation wurde bei einer Massentest-Aktion in der Firma Gerhard Haas GmbH & Co. KG in Stockach erstmals im Landkreis festgestellt.