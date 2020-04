Für Vereine ist die Corona-Krise eine schwierige Zeit. Fast überall liegt das Vereinsleben brach. Auch Vorstands-Teams dürfen sich nicht persönlich treffen. Die Seehasenzunft Ludwigshafen geht deshalb neue Wege. Jürgen Wieshoff, der als Webhase für den Internetauftritt zuständig ist, erzählt: „Wir als Narrenzunft orientieren uns jetzt noch mehr in die digitale Richtung. Wir haben erstmalig unseren Hasenrats-Stammtisch virtuell mit Videokonferenz durchgeführt.“

Regeln für Videokonferenzen Für eine professionelle Videokonferenz gelten strengere Regeln als für eine private. Einige Vorbereitungen helfen in beiden Fällen: Man sollte sich in einem ruhigen Raum befinden, in dem weder Störungen durch Personen noch durch Hintergrundgeräusche passieren können. Hintergrundgeräusche sollten minimiert werden.



Bei der Beleuchtung sollte auf Gegenlicht und direktes Sonnenlicht verzichtet werden. Die Teilnehmer sollten langsam und deutlich in Richtung des Mikrofons sprechen und in die Kamera schauen. Nach einem Beitrag sollte eine kurze Pause erfolgen, weil es durch die Übertragung zu leichten Verzögerungen kommen kann.

Nun bereite er die nächsten Vorstandssitzungen in der gleichen Art vor. Mehrere Themen stünden an, sagt Wieshoff, und nennt die Nachbesprechung der Fasnacht sowie die Vorbereitung der kommenden Feste – Hafenfest und Oldtimer-Treffen, falls diese überhaupt stattfinden können. Er habe die acht Mitglieder des Hasenrats in das Programm eingewiesen. Einige hätten Hemmungen gehabt, seien dann aber schnell zurechtgekommen. „Das Programm ist selbsterklärend und recht einfach zu bedienen“, so Wieshoff.

Verwaltung künftig in der Cloud

Für ihn sind Videokonferenzen sein tägliches Geschäft, denn als Berater betreut er auch Projekte in Australien und Brasilien. Verschmitzt weist er auf den Bildschirmhintergrund hin: „Da sieht man unsere Stammkneipe. Ich saß also virtuell in unserer Stammkneipe.“ Sein Fazit der Aktion fällt positiv aus: „Der Online-Stammtisch war viel familiärer als der übliche Stammtisch, weil auch mal die Partnerinnen in die Kamera gewinkt haben oder man Grüße ausgetauscht hat, und auch teilweise die Kinder wissen wollten, was Papa denn da macht, und so mitmachen konnten.“

Nachdem die ersten Hürden genommen sind, möchte Jürgen Wieshoff die Zunft noch mehr in eine digitale Zukunft bringen. „Der Zugriff auf Unterlagen und die Mitgliederverwaltung wird digital in die Cloud gelegt – natürlich unter Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien.“ Dann könnten die Amtsträger und Gliederungsvorstände zentral darauf zugreifen. Das mache vieles einfacher, beispielsweise die Arbeitseinteilungen der Feste.

Kommunikation auf erprobten Kanälen

Andere Vereine kommunizieren überwiegend auf erprobten Kanälen. Beim VfR Stockach steht das Vereinsleben derzeit so gut wie still. Der Spielbetrieb ist ausgesetzt, der Trainingsbetrieb bei allen Mannschaften ruht, die Sportanlagen sind gesperrt und das Clubheim ist geschlossen.

Der Vorsitzende Siegfried Endres erzählt dazu, Sitzungen und Besprechungen im Vorstand, den Ausschüssen oder dem Trainerstab fänden zurzeit nicht im Clubheim statt. „Soweit notwendig läuft alles über Telefon, Whatsapp und E-Mail – durchaus mehr als sonst auf diesen Kommunikationswegen.“ Jeder hoffe, dass es bald mit dem Fußball weitergehe und wieder Leben auf der Anlage im Osterholz einkehre, betont er.

Der Trainer hilft per Skype

Der TV Zizenhausen hat keinen virtuellen Stammtisch oder Ähnliches eingerichtet. „Noch ist nicht soviel Zeit ohne Wettkämpfe und Training verstrichen, dass das nötig wäre“, erklärt der Vorsitzende Stefan Tresp. Kommuniziert werde im Moment hauptsächlich per Mail, Skype oder Whatsapp.

Tresp sagt: „Unser traditionelles Maifest haben wir abgesagt.“ Viele Mitglieder trainieren daheim, manchmal mit virtueller Unterstützung per Skype vom Trainer. Der Vorsitzende hatte eigentlich gehofft, dass nach den Osterferien erste Lockerungen beim Kontaktverbot erlassen werden.

Noch keine Videokonferenzen

Auch bei der TG Stockach fand die bisher letzte Beiratssitzung am 6. März statt. Laut dem Vorsitzenden Lorenzo Patone gibt es zurzeit keine Themen, die im Rahmen einer Sitzung zu besprechen oder zu entscheiden sind. Er sagt: „Wenn ich was habe, rufe ich den zweiten Vorsitzenden Frank Karotsch einfach an.“ Videokonferenzen wolle er aber nicht ausschließen, falls die Corana-Problematik uns das ganze Jahr begleite.

Ein weiterer Sportverein, der noch ohne Videokonferenzen auskommt, ist der RMSV Nenzingen. „Wir sind aber per Mail und Whatsapp-Gruppe gut vernetzt und immer in Kontakt miteinander“, erklärt die Vorsitzende Beate Reiser. Der Bezirkspokal in Nenzingen am 26. April musste abgesagt werden und ob das Volksradfahren am 24. Mai stattfinden könne, wüssten sie noch nicht.