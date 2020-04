Es soll ja Zeitgenossen geben, die vom Thema Corona-Krise genug haben. Und trotzdem muss es immer wieder sein. Denn in Zeiten der Corona-Krise kann man einiges lernen. Zum Beispiel bei Pressekonferenzen von Kanzlerin Angela Merkel, die man live am Fernsehschirm verfolgt.

Das ist mit Kindern indes gar nicht so einfach. Der Autor dieser Zeilen hat drei Kinder, im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Und während die beiden älteren Jungs Interesse an den Worten der Kanzlerin zeigten, hatte der jüngste Bruder seine eigene Sichtweise. Er hatte dafür nur die Bemerkung „Da ist die langweilige Frau wieder“ übrig. Ihm war es egal, wie sehr sich der Rest der Familie für deren Worte interessierte. Und das, obwohl Merkel Dinge zu sagen hatte, die für alle wichtig sind und an die man sich halten sollte, wenn es in der Krise halbwegs gut laufen soll. Doch seine Prioritäten liegen eher auf Superhelden-Abenteuern von Spielzeughunden. Was kann man nun daraus lernen? Von den Kleinen kann man nicht unbedingt erwarten, auf gute Argumente zu hören. Die Großen sollten es tun.