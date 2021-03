Eine Person, die sowohl in der jüngsten Stockacher Gemeinderatssitzung, als auch in der Verbandsversammlung des Interkommunalen Gewerbegebiets Blumhof anwesend war, wurde positiv auf Corona getestet. Viele Personen sind dadurch als Kontaktperson 2 eingestuft worden. Eine solche Situation gab es im Landkreis bisher noch nicht.

Corona hat auch die Gemeinderäte in Stockach und Bodman-Ludwigshafen erreicht. Nachdem eine Person, bei der sich später eine Corona-Infektion herausgestellt hat, am Mittwoch der vergangenen Woche in der Sitzung im Bürgerhaus Adler Post war, wurden