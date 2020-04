Sich kreativ beschäftigen und gleichzeitig positive Stimmung verbreiten: Das steckt hinter den bunten Steinschlangen, die zum Beispiel in Zizenhausen liegen. Steinschlangen sind gelegte Schlangen aus bunt bemalten Steinen. Weil das Spielen mit anderen Kindern derzeit nicht erlaubt ist, haben einige Erwachsene kreative Strategien entwickelt, um der drohenden Langeweile entgegen zu wirken.

Die Steine dürfen ganz nach Lust und Laune bemalt und der Schlange hinzugefügt werden. So soll sie stetig weiter wachsen. | Bild: Claudia Ladwig

Bianca Maurer und ihr Patenkind Laura haben in Zizenhausen eine Steinschlange initiiert. Der Startpunkt ist an der Brücke in der Ortsmitte. Er ist mit einem wetterfesten Hinweiszettel markiert, auf dem steht, worum es geht: Möglichst viele bemalte Steine sollen im Lauf der Zeit zu einer fröhlichen bunten Schlange anwachsen.

Bemalte Steine für die Großeltern

Die Idee hatte Bianca Maurer im Internet aufgeschnappt. „Wenn Laura bei mir ist, sind wir immer kreativ. Wir haben schöne glatte Steine gesammelt und angefangen. Den Großeltern haben wir als Überraschung große bemalte Steine vor die Tür gelegt.“

Laura Maurer (links) hat mit ihrer Patentante Bianca Maurer zwei bunte Steinschlangen ins Leben gerufen. Eine ist in Zizenhausen, die andere – hier beim Start – in Mahlspüren im Hegau. | Bild: Privat

Am Samstag vor Ostern haben sie mit der Schlange begonnen, die inzwischen schön gewachsen ist. „Wir lachen viel und wollten auch anderen Menschen eine Freude machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt Bianca Maurer. Die zehnjährige Laura hat noch eine zweite Schlange in ihrem Wohnort Mahlspüren im Hegau begonnen. Fünf fremde Steine kamen schon hinzu.

Jeder darf mitmachen

Auch Elena Mignano aus Stockach hatte in einer Facebook-Gruppe über die bunten Steine gelesen. „Meine neunjährige Tochter Noemi war gleich begeistert.“ Inzwischen hätten auch Freundinnen Steine gestaltet, so dass die Schlange in der Geschwister-Scholl-Straße wieder länger wird. „Es sind schon Leute stehengeblieben und haben die Schlange betrachtet“, freut sich Elena Mignano.

Auch in Espasingen gibz es eine Schlange aus bunten Steinen. Sie liegt direkt vor dem Kindergarten. | Bild: Claudia Ladwig

In Espasingen schlängelt sich eine bunte Steinreihe vor dem Kindergarten. Susanne Harnest und ihre vier- und sechsjährigen Kinder legten am 4. April die ersten Steine aus. „Ich fand die Idee lustig und da meine Kinder und ich ums Haus schon so viele kleine Steine angemalt haben, habe ich gedacht, das könnten wir hier auch machen“, sagt sie. Jeder, der mag, darf den Schlangen angemalte Steine hinzufügen.