Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Schaden von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen. Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr. Demnach war eine 59 Jahre alte Ford-Fahrerin in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Aufgrund einer Unachtsamkeit übersah sie, dass ein Porsche-Fahrer vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste, wie es in der Polizeimeldung heißt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 45 Jahre alte Porsche-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.