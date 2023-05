Stockach 11. Mai 2023, 16:49 Uhr

Bürgermeister in der Ausnüchterungszelle? So war die letzte Stadtführung mit Rainer Stolz

Spannende Einblicke in die Geschichte von Stockach und Episoden aus dem eigenen Leben: Stockachs scheidender Rathauschef nimmt zum letzten Mal mit auf einen Rundgang. Stadtführer will er in der Rente aber nicht werden.