Erste erschütternde Details zur Tötung von Sabrina P. aus Stockach sind bekannt, nun sollen weitere Zeugenaussagen neue Erkenntnisse bringen: Am Dienstag, 30. Mai, startet der zweite Prozesstag am Landgericht Konstanz gegen Marcel K. Der 22-Jährige wird beschuldigt, am 13. Januar die Mutter seines Kindes getötet zu haben. Die 24-Jährige war Mutter zweier Kinder, als ihr Partner ihrem Leben ein Ende setzte – aus niedrigen Beweggründen, wie die Staatsanwaltschaft anklagt. Sie hat ihn nach anfänglichen Ermittlungen wegen Totschlags am Ende doch wegen Mordes angeklagt. Außerdem muss er sich wegen Tierquälerei verantworten, weil er auch die Katze tötete.

Insgesamt sollen bei dem Prozess 16 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden, dafür sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Prozesstag gaben der Angeklagte selbst sowie Polizisten bereits Einblicke in die Tat, welche die gesamte Region erschüttert hat.

Das Paar habe sich immer wieder gestritten, getrennt und sei wieder zusammengekommen. Bis der Streit am 13. Januar eskalierte, er seine Freundin gewürgt und schließlich mit dem herumliegenden Lagekabel einer Spielstation erdrosselt habe. Kurz darauf habe er ihre Leiche vom Balkon ins Gebüsch geworfen, wo die Polizei sie wenige Tage später fand. Das gemeinsame Kind habe während der Tat geschlafen, anschließend habe er es angezogen und mit zum Einkaufen genommen.

Marcel K. droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie in jedem Fall, der vor Gericht verhandelt wird, gilt auch hier die Unschuldsvermutung, bis ein Urteil gefällt ist.

