Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Stockacher Bürgermeisterwahl am Sonntag, 15. Oktober. Das Wahlamt weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Briefwahlanträge regulär noch bis zum Freitag, 13. Oktober, 18 Uhr gestellt werden können. Bei plötzlicher Erkrankung sei dies auch noch bis zum Wahltag, 15 Uhr möglich. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag um 18 Uhr im Rathaus Stockach eintreffen, heißt es in der Mitteilung.

Das Wahlamt ist am Wahlwochenende zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten zu folgenden Zeiten erreichbar: Freitag, 13. Oktober, von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 12 Uhr

und am Sonntag, 15. Oktober, von 7.30 Uhr bis zum Ende der Auszählung. Kontaktmöglichkeiten sind auch telefonisch unter 07771 802350 oder per E-Mail an wahlamt@stockach.de.

Die Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses findet am Sonntagabend im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgerhaus Adler Post statt. Der Saal ist ab 18 Uhr geöffnet. Mit der Bekanntgabe kann laut Wahlamt ab 19.30 Uhr gerechnet werden. Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des amtliches Endergebnisses findet am Montag, 16. Oktober um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Diese Sitzung ist öffentlich. Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl gibt es am Wahlabend im Internet unter www.stockach.de/wahlen nach den einzelnen Wahlbezirken aufgeschlüsselt. Der SÜDKURIER berichtet am Wahltag und Wahlabend laufend aktuell über die Entwicklungen unter www.sk.de/stockach.

Am Sonntag stehen die Kandidaten nach der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen auf dem Stimmzettel: Yurdagül Coskun, Rainer Beel, Susen Katter, Michael Mende und Jayden Stefan Grey. Die Wähler haben außerdem die Möglichkeit, einen anderen Namen in die freie Zeile einzutragen und dieser Person somit ihre Stimme zu geben.

