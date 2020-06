Am Ende waren es 300.000 Euro, für die die seltene Briefmarke „Stockach Provisorium„ bei einer Auktion in Wiesbaden am heutigen Samstag, 27. Juni, den Besitzer wechselte. Dies teilt Christin Zindritsch von der Agentur Fauth, Gundlach und Hübl mit, die für das Auktionshaus Heinrich Köhler die Kommunikation übernommen hat. Das Startgebot lag bei 100.000 Euro. Um das seltene Stück habe es ein Duell von zwei Bietern gegeben, einer davon im Saal, einer am Telefon, so Zindritsch weiter. Beide hätten den Preis in einem „intensiven Wettkampf“ in die Höhe getrieben. Über den neuen Besitzer könne man indes keine weiteren Angaben machen. Zuletzt war die Marke samt einem Brief, der 1868 verschickt wurde, im Besitz des früheren Tengelmann-Chefs Erivan Haub, der 2018 gestorben ist.

Stockach Das Wertvolle an ihr ist ein Fehler: Wie eine Briefmarke ohne Zähne die Stockacher Familie Dandler, den früheren Tengelmann-Chef Erivan Haub und ein Auktionshaus in Wiesbaden verbindet Das könnte Sie auch interessieren

Den Namen „Stockach Provisorium„ trägt die Marke, weil eine kuriose Geschichte sie mit Stockach verbindet. Der Kaufmann Constantin Dandler hatte sie als Rückporto mit einem Antwortschreiben verschickt, mit dem er sich nach dem Verbleib eines säumigen Zahlers erkundigen wollte. Der große Wert der Marke erklärt sich aus einem Fehler. Sie gehört zu einem Bogen von 100 Stück, die versehentlich ohne Zähnung ausgeliefert wurden – und zwar ans Postamt in Stockach. Die Gesamtauflage der Drei-Kreuzer-Marke lag laut Informationen des Auktionshauses bei etwa 26,5 Millionen Stück.