Ein 47-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem BMW und seiner zehnjährigen Tochter im Auto in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Die Reifen des Autos verloren auf der nassen Fahrbahn aufgrund zu hoher Geschwindigkeit den Kontakt zur Fahrbahn. Das Auto geriet ins Schleudern und driftete in den Straßengraben, wo es auf der Seite an der Böschung liegenblieb.

Der Fahrer und das Mädchen kamen mit dem Schrecken davon, so die Polizei. Der BMW musste abgeschleppt werden.