Bereits im Vorverkauf gingen alle Karten für die Saison-Eröffnung der Schallberg-Musikanten und ihren Gästen von Holzschlagblech am vergangenen Samstag in der Heidenfelshalle in Zizenhausen an den Mann oder die Frau. Eröffnet wurde der musikalische Auftakt der böhmisch-mährischen Blasmusik von der Blaskapelle Holzschlagblech aus dem Raum Meßkirch.

Die Musiker sind wie die Schallberg-Musikanten als Gastgeber „eine Zusammensetzung von motivierten Musikern, die Zeit und Muße haben, um die Blasmusik stärker zu betreiben“, so Armin Brunner, Mitgründer der Schallberg-Musikanten. Unter der musikalischen Leitung von Simon Löw brachte Holschlagblech mit böhmisch-mährischer Volksmusik, bestückt mit einigen Soli, Festzelt-Stimmung in die vollbesetzte Halle. Mit humoristischen Einlagen und dem ein oder anderen Wortwitz führte der Gastmoderator Helmut Kiefer gekonnt durch das Abendprogramm. Dieser Abend sei nur möglich durch die Kooperation mit dem musikalischen Heimatverein Hoppetenzell und Zizenhausen, da die Spielgemeinschaft die Bewirtung der Gäste übernahm, so Brunner weiter. Die Schallberg-Musikanten, benannt nach dem heimischen Hof der Familie Brunner, bestritten den zweiten Teil des Konzertabends mit weiteren bekannten Melodien der Blasmusik und überzeugten nicht weniger durch solistische Einlagen. Zusammen mit Holzschlagblech sorgten die Schallberg-Musikanten für unterhaltsame Stunden in der Zizenhauser Heidenfelshalle.

Armin Brunner und sein Sohn Emanuel gründeten 2019 mit befreundeten und motivierten Musikern aus den Regionen Hegau-Bodensee und Schwarzwald-Baar die Blaskapelle und konnten letztes Jahr endlich ihre ersten Auftritte absolvieren. Musikalisch geleitet werden die 14 Musiker von Armin Brunner, das Management übernimmt Emanuel Brunner. Die beiden freuen sich auf die kommende Saison und denken bereits über ein Benefizkonzert in einer Kirche gegen Ende des Jahres nach.