von Cornelia Gebler

Faszinierend und spannend gestaltete sich der letzte Meisterkonzert-Abend der Saison mit dem Acelga Bläserquintett. Faszinierend aufgrund der unterschiedlichen Klangfärbungen und Ausdrucksmöglichkeiten der Instrumente. Spannend, wie berühmte Orchesterwerke für fünf Blasinstrumente umgeschrieben wurden.

Dargeboten wurde das musikalische Programm mit Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts von fünf exzellenten Musikern: Hanna Mangold, stellvertretende Solo-Flötistin der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Sebastian Poyault, stellvertretende Solo-Oboe im Gürzenich Orchester Köln, Julius Kircher, Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik Karlsruhe, Amanda Kleinbart, Hornistin der NDR Elbphilharmonie und Sebastian Mangold, Fagottist an der Staatsoper Stuttgart.

Das Acelga Quintett gründete sich im Jahre 2012 und gastiert regelmäßig in Konzertreihen und bei Festivals. Und nun hatte das Stockacher Meisterkonzertpublikum die Freude, mit der Ouvertüre zu „Die Fledermaus“ in ungewöhnliche Klangwelten entführt zu werden, denn statt eines großen Sinfonieorchesters spielten fünf Musiker. Solistische Bravour ging eins mit dem gemeinsamen musikalischen Empfinden und präziser Dynamik.

Wenige Kompositionen für Bläserquintette

Hanna Mangold wies die Zuhörer darauf hin, dass es im Vergleich zu Kompositionen für Streichensembles wenige für klassisches Bläserquintett gebe. Eine Ausnahme spiele hier Giuseppe Cambini, der eine wichtige Rolle für die Entwicklung dieser Besetzung gespielt habe, noch vor Anton Reichas, dem Vater des Bläserquintetts.

Aber es gibt sehr gute Arrangeure wie Volker Schmitz, der Giacomo Puccinis Oper „La Boheme“ in Auszügen für das Bläserquintett transkribiert hat. So kam die tragische Geschichte um Mimi und Rodolfo auf die Bühne des Bürgerhauses. Hatte zuvor schon die Ouvertüre zu Giuseppe Verdis „Die Macht des Schicksals“ tiefen Eindruck bei den Zuhörern hinterlassen, war nun Ergriffenheit spürbar. „Wir wollen beschwingt in den Abend gehen“, versprach Poyault. Dies gelang mit dem Slawischen Tanz von Antonin Dvorak auch hervorragend.

Die nächste Saison der Meisterkonzerte beginnt am Freitag, 9. September 2022.