Es ist ein Projekt, das die ehemaligen Bierkeller am Waldrand im Distrikt Bogental neu nutzen und gleichzeitig zum Naturschutz beitragen soll: Schon im Sommer 2021 beschloss der Stockacher Gemeinderat, dass die einstigen Lagerräume in Fledermaushabitate umgewandelt werden sollen. Im gleichen Jahr waren bereits Maßnahmen an drei Kellern geplant. Eigentlich. Doch passiert ist auch bis zum Sommer dieses Jahres noch nichts.

Personelle Änderungen verzögern Vorhaben

Lars Heinzl, Leiter des Stadtbauamts, erklärt die Hintergründe für die Verzögerung: So hätten personelle Änderungen das Vorhaben zunächst ruhen lassen. Er selbst hat sein Amt erst kürzlich von Willi Schirmeister übernommen. „Es wurden Aufträge vergeben, aber es wurde noch nicht angefangen“, sagt Heinzl. Außerdem sei hinzugekommen, dass nur von April bis September an den Höhlen gearbeitet werden könne. Denn von Oktober bis Ende März herrsche Schutzzeit für die Fledermäuse, in der sie nicht gestört werden dürfen.

Beim aktuellen Zustand soll es aber nicht bleiben: Nach den Pfingstferien sollen die ehemaligen Bierkeller laut Heinzl zunächst von Unrat befreit werden, denn dort wurde von Unbekannten illegal Müll, etwa Metallteile, Holzbanken und Bauschutt, abgelagert. Danach sollen sie zu Fledermaus-gerechten Höhlen werden, indem Tore und Fledermauskästen eingebaut werden, so Heinzl. „Die Kästen wurden schon letztes Jahr beschafft, die sind eingelagert.“

Erst fünf Bierkeller, dann folgen weitere

In diesem Jahr sei nun erst einmal die Umwandlung von fünf alten Bierkellern in Fledermaushabitate geplant. Tatsächlich sind es aber noch mehr Lagerräume, die im Distrikt Bogental in den Hang gegraben sind. Sie sollen nach und nach auch noch folgen, sagt Lars Heinzl. Im Gespräch mit einem Experten soll das weitere Vorgehen geklärt werden. „Da steht konkret aber noch nichts fest“, so der Leiter des Stadtbauamts.

In Stockach gibt es bereits eine Fledermauspopulation. Wie das Landratsamt Konstanz 2021 berichtete, handelt es sich etwa bei der Heidenhöhle um eine der bekanntesten Molassehöhlen, in denen Fledermäuse zwischen Oktober und Ostern überwintern. Der begehbare Stollen wird deshalb in der Zeit für Besucher gesperrt.