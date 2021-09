Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Siegfried Kempter

An der Brückenbaustelle am Rißtorf-Kreisverkehr wurden am Freitag, 3. September, bei schönstem Sonnenschein sechs Spannbeton-Fertigteilträger für den Überbau angeliefert. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium Freiburg dies bereits für den Dienstag angekündigt, allerdings verzögerten sich die Arbeiten.

