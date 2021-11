Am Volkstrauertag war erst eine Gedenkfeier am Gefallenendenkmal in der Stockacher Oberstadt und am Mittag öffneten die Geschäfte und luden zum Bummeln ein.

Bild: Claudia Ladwig Trotz des trüben Novemberwetters zog es viele Menschen in die Stockacher Innenstadt. Bild: Claudia Ladwig Am Blitzkuchi-Stand der aktiven Laufnarren war immer was los. Es gab nicht einmal eine Pause, um selbst etwas zu essen, erzählten die Männer lachend. Bild: Claudia Ladwig Die Quarkbällchen der Bäckerei Ainser waren heiß begehrt bei jungen und älteren Besuchern. Bild: Claudia Ladwig An den Essständen bildeten sich jederzeit kleine Schlangen. Bild: Claudia Ladwig Sogar draußen ließen sich einige Besucher nieder, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Bild: Claudia Ladwig Die neuesten Kollektionen hatte Maximilian Kowalski im Blickfang parat. Bild: Claudia Ladwig Am Stand der Stadtwerke ging es um Informationen zur E-Mobilität und das Tauschen der AktivBonus-Coupons zur Prämiensicherung. Im BIld sind Marco Hohmann, Diana Haupt und Viktoria Behr-Heiler (von links) im Kundengespräch. Bild: Claudia Ladwig Dirk und Jana Ritter vor der Hörwelt. Am Glücksrad gab es kleine Preise zu gewinnen und die beiden kamen mit den Besuchern ins Gespräch. Bild: Claudia Ladwig Es gab ganz unterschiedliche Rabattaktionen, hier ist ein Beispiel. Bild: Claudia Ladwig Am Ende der Hauptstraße zeigten sich Vorboten des Advents. Mirjam Gralke bot allerlei Dekoartikel an. Bild: Claudia Ladwig Schon zu Beginn des verkaufsoffenen Sonntags waren einige Menschen in der Stadt unterwegs. Es wurden im Verlauf des Nachmittags immer mehr. Bild: Claudia Ladwig Beate Clot hielt eine mahnende Rede – ebenso wie zuvor Bürgermeister Rainer Stolz (rechts). Bild: Claudia Ladwig Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und der Kolping-Familie legten Kränze am Kriegerdenkmal nieder. Bild: Claudia Ladwig Die Stadtmusik Stockach umrahmte die Feier zum Volkstrauertag mit mehreren Stücken. Auch die Nationalhymne erklang. Bild: Claudia Ladwig Auch am Nachmittag blieben einige Menschen stehen, um die Kränze zu betrachten und der Opfer zu gedenken. Bild: Claudia Ladwig Der Eintracht-Chor sang nach einem irischen Segensspruch „Möge die Straße uns zusammenführen“ und eröffnete damit die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag. Bild: Claudia Ladwig