Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Nach langer Zwangspause meldete sich der Eintracht-Chor Stockach zurück – mit einem Konzert im Stockacher Bürgerhaus Adler Post. Unter der überaus enthusiastischen Leitung von Udo Krummel und am Piano stimmungsvoll begleitet von Josef Weimert sang der Chor Lieder und Chansons von den 1920er Jahren bis jetzt und entführte so musikalisch und mitreißend in ferne Welten jenseits der Realität. Mit von der Partie waren auch die Dancing Ladies und die Cheerleader vom TV Jahn aus Zizenhausen.

Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken Bild: Constanze Wyneken