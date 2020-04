Im nicht-öffentlichen Osternachtgottesdienst wurden die großen Osterkerzen für Stockach, Hindelwangen, Mahlspüren im Hegau, Raithaslach, Zizenhausen, Hoppetenzell und für die Loretokapelle gesegnet, sowie hunderte kleine Kerzen, die sonst die Gläubigen an den Kirchen abholen können.

Bild: Christian Bär

Alle Osterkerzen der Kirchen der Seelsorgeeinheit Stockach im Kirchenschiff von St. Oswald. „In der Osternacht, in der wir die Christen die Auferstehung Jesu feiern, wird immer eine große Osterkerze im Gottesdienst entzündet als Zeichen dafür, dass Christus das Licht ist auch in der Dunkelheit des Lebens und des Todes, und dass seine Auferstehung für alle Menschen geschehen ist und für alle höchste Bedeutung für das Leben hier und für die Ewigkeit hat“, so Pfarrer Michael Lienhard.

Bild: Christian Bär

Ab wann kann das Osterlicht für zuhause am Ostersonntag in den Kirchen abgeholt werden? In Stockach von 9 Uhr bis 19 Uhr, sowie in Hindelwangen, Mahlspüren im Hegau, Raithaslach, Zizenhausen und Hoppetenzell jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr. Auch in Hoppetenzell, wo derzeit die Kirche renoviert gibt, gibt es dennoch die Möglichkeit, das Osterlicht abzuholen.

Bild: Christian Bär

Pfarrer Michael Lienhard feiert einen Wortgottesdienst in der Unterkirche von St. Oswald. Vom nicht-öffentlichen Osternachtgottesdienst werden auch Teile zum Nachhören ab Ostersonntag auf der Homepage unter www.kath-stockach.de stehen.

Bild: Christian Bär

Segnung Osterkerzen aller Kirchen der Seelsorgeeinheit Stockach in St. Oswald.

Bild: Christian Bär

Das Entzünden der Osterkerze in St. Oswald.

Bild: Christian Bär

Der Pfarrer entzündet das Ewige Licht in St. Oswald.

Bild: Christian Bär

Die Osterkerze in St. Oswald

Bild: Christian Bär

Die Osterkerze in St. Oswald