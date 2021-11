Der ehemalige Gemeinderat und frühere Laufnarrenmoschter Ulf Wieczorek ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies sind Bilder aus dem Archiv der Lokalredaktion Stockach, die das Engagement des 78-Jährigen zeigen, der auch Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Stockach und der Malteser Stockach war.

Beim Jubiläum der Malteser: Wilderich Graf von und zu Bodman, Stadtbeauftragter Ulf Wieczorek und Bezirksreferent Bernhard Alder.

Bild: Willi Zöller

Heinrich Wagner, Ulf Wieczorek und Manfred Peter. Das Bild entstand 2017.

Bild: SK-Archiv

Auftritt der Bänkelsänger. Wieczorek ist der zweite von rechts.

Bild: Becker, Georg

Die Bänkelsänger der Aktiven Laufnarren beim Uffwirmkaffee vor einigen Jahren (von links): Thomas Bruggner, Claus Birmele an der Gitarre, Peter Sommerfeld, Ulf Wieczorek und Clemens Hüttinger besingen das harte Los, an Fasnacht in Stockach unterwegs zu sein.

Bild: Archiv Thomas Bruggner

Ulf Wieczorek in einer Verkleidung als Pilot.

Bild: Archiv Thomas Bruggner

Bild: SK-Archiv

Im Laufnarren-Häs. Das Foto entstand 2012.

Bild: SK-Archiv

Ulf Wieczorek als Losverkäufer beim Laufnarrenmarkt im Jahr 2011

Bild: SK-Archiv

Bei einem Interview vor ein paar Jahren

Bild: Norbert Schild 78333 Stockach

Ulf Wieczorek war von 2009 bis 2019 im Stockacher Gemeinderat.

Am roten Tisch der SÜDKURIER-Lokalredaktion vor ein paar Jahren (von links): Manfred Peter, Ulf Wieczorek und Georg Becker.