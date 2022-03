von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

Seit dem 10. Januar gibt es in Stockach einen Impfstützpunkt. Die Bilanz fällt nach zwei Monaten ernüchternd aus.

Die Nachfrage nach Impfungen ist rückläufig. Daran konnte auch der neue Impfstoff von Novavax nichts ändern, der seit gut zwei Wochen angeboten wird. „Die Impfkampagne ist zwar nicht beendet, aber praktisch tot. Der Schub, den man sich durch den neuen Impfstoff Novavax erhofft hatte, ist ausgeblieben. Das ist sehr betrüblich“, sagt Projektleiter Andreas Diedler.

Verkürzte Öffnungzeiten

Etwa 2400 Impftermine wurden bisher nach Angaben des Landratsamts gebucht (siehe Infokasten). Laut Andreas Diedler gab es dabei kaum Doppelbuchungen. Die Termine seien weitestgehend wahrgenommen worden.

Die ursprünglich täglichen Öffnungszeiten wurden aufgrund geringerer Nachfrage reduziert. Eine Impfung ist nun immer dienstags, donnerstags und samstags zwischen 10 und 17.30 Uhr möglich.

Zu den Impfzahlen Nach Angaben des Landratsamts Konstanz wurden seit Einführung des Terminportals bis zum 17. März 2022 insgesamt 2425 Termine im Impfstützpunkt Stockach gebucht. Davon waren 367 Kinderimpfungen: 193 Erst-, 174 Zweitimpfungen. 2012 Termine waren mit mRNA-Impfstoffen: 151 Erst-, 265 Zweitimpfungen, 1498 erste Booster und 98 zweite Booster. Mit dem Impfstoff Novovax wurden 29 Personen erstmals geimpft, 17 Personen erhielten ihre Zweitimpfung. Nicht beachtet werden in dieser Auflistung Impfungen ohne Termin, mögliche Doppelbuchungen sowie nicht wahrgenommene Termine. (wig)

Vor drei Wochen wurden zusätzliche Banner an den Einfahrstraßen nach Stockach aufgestellt, zum Beispiel am Rißtorfkreisel und in der Stadtmitte. Ein Hinweis darauf: Man kann auch ohne Termin spontan zur Impfung kommen. Das Impfen ohne Termin werde recht gut angenommen. Andreas Diedler schätzt, dass inzwischen rund 30 bis 35 Prozent der Impflinge spontan vorbeikommen.

Rückblickend stellt er fest, dass vor allem viele junge Menschen kamen, als für Einkäufe die 2G-Regelung galt. „Die haben sich die Spritze geben lassen, weil sie sonst nirgends mehr reingekommen wären“, sagt er. Inzwischen steige der Anteil der älteren Menschen, die zur vierten Impfung kämen.

Auch die Nachfrage nach Kinderimpfungen geht zurück

Auch bei den Kinderimpfungen ist der Trend rückläufig. Als sie Anfang Februar mit den Kinderimpfungen starteten, seien die Zahlen relativ gut gewesen, sagt Timm Ahlhelm, Allgemeinmediziner aus Konstanz. Er ist mit einem mobilen Impfteam des Landkreises Konstanz vor Ort und spricht von zunächst 30 bis 50 Kindern pro Tag. „Jetzt haben wir pro Impftag vielleicht fünf bis zehn Fünf- bis Elfjährige“, berichtet der Arzt.

Er vermutet, dass Eltern, die dem Impfen für sich selbst positiv gegenüberstehen, auch ihre Kinder impfen lassen. „Die anderen kommen auch nicht mit ihren Kindern.“ Nach seiner Erfahrung äußerten Schüler der zweiten oder dritten Klasse oft selbst den Wunsch nach einer Impfung. „Der Hintergrund ist simpel: Sie haben Angst, dass sie sonst von vielen Veranstaltungen ausgeschlossen werden“, erklärt Ahlhelm.

Er versuche, allen Kindern die Angst zu nehmen und vermittle den Nutzen der Impfung mit einer altersgerechten Geschichte. „Bei uns werden die Kinder wirklich liebevoll geimpft. Sie dürfen sich ein Pflaster aussuchen und bekommen eine Süßigkeit und ein kleines Spielzeug geschenkt“, sagt er.

Kühlen von innen mit Eis

Außerdem erkläre er ihnen, dass sie nach der Impfung keinen Sport machen dürften. „Das bedeutet auch, dass sie an diesem Tag nicht ihr Zimmer aufräumen dürfen. Das wäre ja viel zu anstrengend.“ Zudem sollten die Kinder, die Impfstelle von innen kühlen – am besten mit Vanille- oder Schokoladeneis. „Mir ist es ganz wichtig, den Kindern ein positives Erlebnis mitzugeben, damit sie nach drei Wochen unbesorgt wiederkommen“, sagt er.

Den Eltern steht er für Fragen zur Verfügung. „Ich erläutere ihnen, welche Nebenwirkungen die Impfung bei ihrem Kind haben könnte. Komplikationen gibt es aber wirklich relativ selten.“ Kinder erhalten eine deutlich geringe Menge des Impfstoffes und für die Impfung werden dünnere Nadeln als bei Erwachsenen verwendet.