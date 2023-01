Ein 42-jähriger Betrunkener ohne Führerschein hat sich laut einer Mitteilung der Polizei am Freitagabend gegen eine Polizeikontrolle gewehrt. Beamte des Reviers Stockach hätten den Mann gegen 22.30 Uhr in der Berliner Straße angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrers hätten sie deutlichen Alkoholgeruch festgestellt, was ein Test mit einem Wert von rund 2,4 Promille bestätigt habe.

Während der Kontrolle habe sich der betrunkene Mann immer wieder den Anweisungen der Polizisten widersetzt. Diese hätten ihm schließlich Handschellen anlegen müssen. Auf der Fahrt in ein Krankenhaus, wo der aggressive 42-Jährige eine Blutprobe abgeben musste, habe er außerdem mehrfach gegen die Innenverkleidung des Streifenwagens getreten. Er muss nun laut Polizei mit mehreren Anzeigen rechnen.