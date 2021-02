Unbekannte Betrüger versuchen immer wieder Leute, die eine Wohnung suchen, auszunutzen. Dominik Link, der eine Wohnung in Stockach sucht, fiel aber nicht auf eine kriminelle Masche herein, sondern erkannte, was los war.

Das Objekt, das er vor Kurzem auf dem Internetportal Immowelt.de gefunden hatte, klang vielversprechend: Ein-Zimmer-Wohnung, 29 Quadratmeter, 370 Warmmiete inklusive Strom, Wasser, Internet und Sonstiges mitten in Stockach. Der 24-Jährige schickte eine Kontaktanfrage über die Internetseite an die vermeintliche Vermieterin. Neben dem günstigen Preis auf der Plattform fiel ihm jedoch bereits da auf, dass die Vermieterin keine Kontaktdaten auf der Wohnungs-Plattform angegeben hatte.

Keine Antworten, aber Vorkasse gefordert

Ein paar Tage später antwortete die Frau auf die Anfrage mit der Entschuldigung sie habe länger nicht in ihre E-Mails geschaut. Sie schrieb lediglich auf Englisch, gab an, sie lebe derzeit in Dublin in Irland. Wer der junge Mann war, der da in ihre Wohnung einziehen wollte, schien sie nicht zu interessieren.

Auf Fragen ging sie nicht ein, sie schickte lediglich den Internetlink zu einer Webseite, die der Ferienwohnungsvermittlungs-Internetseite Airbnb verdächtig ähnelte. „Dann sollte ich 1000 Euro Kaution plus die erste Miete von 370 Euro überweisen“, schildert Dominik Link. „Aber 1370 Euro überweist man ja nicht einfach mal so auf die Schnelle.“

Frau wollte Schlüssel per Post aus Irland schicken

Der junge Mann wurde stutzig, schrieb der Frau allerdings nochmals. Dass sie eine Betrügerin war, vermutete er zu dem Zeitpunkt bereits. Die vermeintliche Vermieterin meldete sich, sie könne nicht nach Deutschland kommen. Den Schlüssel für die Immobilie wollte sie per Post schicken. Das Mietverhältnis sollte im ersten Monat noch über Airbnb abgewickelt werden, danach würde sie den Mietvertrag schicken.

Raum Stockach Fünf spektakuläre Gerichtsverhandlungen aus dem Jahr 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Doch Dominik Link ging nicht auf die Forderungen ein und informierte stattdessen Immowelt und Airbnb. Immowelt schrieb ihm, den Verantwortlichen seien diese falschen Wohnungsanzeigen ein Dorn im Auge, doch viel könne man nicht dagegen tun. Ein Sicherheitsteam überprüfe und lösche Annoncen, die eindeutig betrügerische Absichten offenbarten. Dominik Link informierte auch die Polizei über den Betrugsversuch.

Was die Polizei dazu sagt und rät

Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, rät in einem solchen Fall automatisch zu Vorsicht. „Bei Immobilien sind ja häufig höhere Summen im Spiel“, sagt er auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Da sollte man den Anbieter genaustens unter die Lupe nehmen, sich Referenzen geben lassen und bei Lockvogelangeboten, die zu günstig erscheinen, sofort skeptisch werden.“ Viele dieser Angebote würden im Internet unter fingierten Namen und Adressen aus dem Ausland verbreitet. Wer dafür verantwortlich sei, sei oft schwierig nachzuvollziehen. In diesem Fall helfe wohl nur eine gesunde Vorsicht, wie sie Dominik Link an den Tag legte.