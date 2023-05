Ein Abend mit der Laienspielgruppe Stockach und den Kistenhockern aus Wahlwies verspricht viel Arbeit für die Lachmuskeln. Und die Darsteller im Bürgerhaus schafften es auf und vor der Bühne, die Zuschauer im sehr gut besuchten Saal mit einer vergnüglichen Mischung aus Sketchen, kurzen Vorträgen und ganz viel handgemachter Musik zu begeistern. Nach 2016 war es der zweite gemeinsame Mundartabend innerhalb der Kleinkunstreihe. Die für 2020 geplante Neuauflage hatte aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden müssen. Nun waren die Darsteller „heiß wie Frittenfett“ auf die drei Vorstellungen, wie es Hubert Walk als Leiter der Laienspielgruppe formulierte.

Oliver Kuppel, der für die Wahlwieser Kistenhocker oder auch Kistenrocker die Ansagen machte und launige Überleitungen zwischen Musik und Sketchen fand, dankte augenzwinkernd Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Unser Auftritt ist Teil ihrer Entwicklungshilfeprojekte.“ Gemeinsam mit Marcus Müller am Schlagzeug und Gerald Benz, der im Laufe des Abends auf mehreren Instrumenten spielte, brachte er mit Gesang und Gitarre einen Querschnitt ihrer drei bisherigen Programme zu Gehör.

Mit dem „Mädle aus Ursaul“, nach Oliver Kuppels Worten selbstverständlich der ursprüngliche Text des Liedes „Ännchen von Tharau“, starteten sie in den Abend. Ursaul finde man mit Hilfe sensorischer Navigation, erläuterte Kuppel. Irgendwann rieche man bei heruntergekurbelten Fenstern im Auto frische Landluft. Wenn dann der Schluckreflex und der Brechreiz einen aussichtslosen Kampf führten, sei man angekommen.

Die Darsteller Jochen Sigg und Manuela Elsner wollten zwar pünktlich im Bürgerhaus erscheinen, konnten sich aber auf der Bühne nicht einigen, ob man für den Weg ins Bürgerhaus nun einen Schirm brauche oder nicht. Er haderte, sie wollte los – solche klassischen Unstimmigkeiten zwischen Mann und Frau kamen an diesem Abend noch häufiger vor.

Aus dem Hit „More than I can say“ machten die Kistenhocker „I hab so furchtbar‘s Ranzenweh“. Ein Sketch aus dem Zug knüpfte nahtlos daran an. Gegen das Parfum 4711 einer Dame setzte ein Bauer den Duft von 1080 – das entspreche zwei Bohnensuppen zu 5,40 Euro, setzte er erklärend hinzu.

Witze und Anekdoten aus dem Berufsleben folgten und sogar die Fasnacht hielt kurz Einzug. Margit Hasemann und Gabi Mauch traten als Alt-Stockacherinnen auf. Schließlich gehe es ab Lätare, wenn der Narrenbaum gefällt worden sei, wieder dagegen, so Hubert Walk.

Die Kistenhocker holten das Publikum wieder zurück in die Wirren des Alltags und sangen über Kleiderwahl, wunderbare Haushaltsgeräte und Unfälle im Haushalt – aber auch über viele skurrile Themen wie Sören mit seinem Rentierpullover, Sandalen und gestrickten Socken, eine tote Kröte mit Reifenprofil und die Forelle, die nach dem Einsatz von Dynamit bereits fertig frittiert im Wasser schwimmt.

Im Wechsel mit der Musik zeigten die Schauspieler unter anderem auch zwei Szenen von Loriot, die sie ins Stockacher Lokalkolorit übertragen hatten: Das Gespräch über ein Viereinhalb-Minuten-Ei, das zufällig so lange gekocht wurde, und den Streit zweier Ehepaare, der um den Kosakenzipfel, eine Nachspeise mit Zitronencreme-Bällchen, entflammt. An der Eskalation auf der Bühne hatte das Publikum viel Spaß. Nach knapp drei Stunden Aufführung inklusive einiger Zugaben endete dieser Gute-Laune-Abend. Manch ein Zuhörer wird wohl einen Ohrwurm mit nach Hause genommen haben.