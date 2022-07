Stockach vor 2 Stunden

Beseitigung von Sturmschäden: Zufahrt zur Oberstadt über den Stadtwall circa zwei Tage gesperrt

Das Unwetter vom Mittwoch hat Spuren an den Bäumen am Stadtwall in Stockach hinterlassen. Am 25. und 26. Juli wird die Straße wegen Baumarbeiten gesperrt.