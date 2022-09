Ein Rollerfahrer ist am Montagabend bei einem Sturz auf dem Marktplatz verletzt worden. Laut der Polizei habe ein 84-jähriger Autofahrer beim Wenden den 40 Jahre alten Rollerfahrer übersehen. Dieser habe einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung vermeiden wollen, sei dabei aber zu Fall gekommen und habe sich verletzt.

Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten bei dem Rollerfahrer leichten Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test habe 0,54 Promille ergeben. Aus diesem Grund habe der 40-Jährige, der mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam, dort auch noch eine Blutprobe abgeben müssen. Am Roller sei durch den Sturz Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.